劑泰澄清無收到中證監補充資料要求 股價午後反彈 較低位升近兩成
更新時間：13:38 2026-05-26 HKT
發佈時間：13:38 2026-05-26 HKT
發佈時間：13:38 2026-05-26 HKT
劑泰科技（7666）今午發澄清公告稱，近期注意到某些媒體報道稱，中證監已向包括公司在內的38家公司發出補充資訊披露要求，特此澄清並強調，該媒體報道中有關公司的資訊與事實不符且具有誤導性。該股午後急升，曾報17.4元，升約3%；今早最低則曾見14.54元，即低位反彈近兩成。
公司表示，於3月17日取得中證監關於公司H股在聯交所上市及H股全面流通通知，並於5月13日成功在聯交所主板上市；自取得中證監備案通知以來，公司未收到任何要求補充資料的通知。
同時，針對該媒體通報中的不實資訊及可能對公司聲譽造成的損害，公司依據適用法律提起訴訟的權利，並採取一切必要法律行動以維護公司的合法權益。
最Hit
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
2026-05-25 13:00 HKT
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
2026-05-24 09:30 HKT