宇樹科技科擬科創板上市 下月1日審議 首程控股一度急升5%

上海證券交易所上市審核委員會公布，將於6月1日召開會議，審議內地機械人公司宇樹科技的上市申請。該股在今年3月申請科創板上市並獲受理，擬計劃公開發行不低於4,044.64萬股，集資金額42.02億元人民幣，保薦人為中信証券。

首程控股透過基金持股

受消息影響，首程控股（697）今早曾升逾5%至1.84元，其後升幅收窄，暫升約1%至1.77元；該股通過北京機器人產業發展投資基金參與宇樹科技投資，基金在宇樹科技發行前持股3.8262%，發行後持股比例約3.44%。

擬集資發展智能機器人

另一方面，宇樹科技招股書顯示，集資金額將主要投向智能機器人模型研發、機器人本體研發、新型智能機器人產品開發，以及智能機器人制造基地建設等項目。其中，模型研發項目投入規模最大。

值得留意的是，宇樹科技近兩年業績增長速度明顯加快，其中2025年營業收入約17億元人民幣，主營業務毛利率達到60%以上，相較2023年明顯提升。收入結構方面，人形機器人業務收入佔比從2023年的1.88%提升至2025年首三季51.53%，與四足機器人共同構成主要收入來源。

不過，宇樹科技今年首季營業收入4.23億元人民幣，按年增長68.49%，但營業利潤按年下降超過50%；公司解釋稱，主要受到研發費用和銷售費用增長影響。