Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

首鋼朗澤捲土重來招股 入場費3454元 集資最多6.8億

股市
更新時間：10:42 2026-05-26 HKT
發佈時間：10:42 2026-05-26 HKT

被稱為「碳捕集第一股」的首鋼朗澤（2553）由今日（26日）起至本周五（29日）招股，擬發行4,000萬股H股，一成香港公開發售，招股價14.6元至17.1元，集資最多約6.84億元，每手200股，入場費3,454.49元，預期6月3日正式掛牌，越秀融資為獨家保薦人，未有引入基石投資者。

曾於去年7月招股後煞停

值得留意的是，首鋼朗澤曾於去年7月招股，但其後因與首朗吉元相關的糾紛持續，先後兩度煞停上市。集團最新表示，首鋼朗澤與吉元君熠的訴訟已根據首鋼朗澤與吉元君熠、吉元循環及吉元冶金於3月3日訂立的訴訟和解協議達成和解，且該等訴訟已撤銷。協議項下並無規定支付任何款項或其他形式的賠償。

從事碳捕集、利用和封存行業

招股書指出，首鋼朗澤是一家從事碳捕集、利用和封存行業（亦稱為CCUS行業）的公司，主要專注於通過碳捕集和利用技術生產乙醇及微生物蛋白等低碳產品，並提供低碳綜合性解決方案。根據弗若斯特沙利文資料，集團是CCUS行業中首家利用經過驗證的合成生物技術實現低碳產品生產商業化及規模化的公司。目前在中國3個不同省份成功投入營運4套規模化生產設施。

招股書又指，集團的乙醇能夠應用於車用燃料以及用作生產香水、運動時裝、清潔劑、包裝材料等產品的原料；其微生物蛋白是中國第一種新型飼料蛋白原料，亦獲得了中國農業農村部頒發的首張飼料原料類別的飼料和飼料添加劑新產品證書，相關技術有助於減少傳統農業種植及養殖的空間和時間限制。

去年虧損擴大至3.25億

至於集團商業模式主要包括產品銷售（主要包括乙醇和微生物蛋白銷售），以及為工業客戶提供低碳綜合性解決方案。業績方面，去年首鋼朗澤收入錄5.22億人民幣，按年跌7.4%；年內虧損3.25億人民幣，擴大32.6%。

是次集資所得款項淨額用途方面，約24.5%用於河北首朗二期設施；約24.8%用於資助在中國內蒙古包頭建設和開發SAF生產設施；約15.7%用於菌株、生產設備及工藝以及智能生產管理系統的研究與開發；約14.6%用於四個生產設施的技術升級，包括對生產過程中的發酵、預處理及污水處理等環節的升級；約9.7%用於新產品開發；約4.3%用於投資寧夏濱澤地方政府擬設立的一家氣體公司，由該公司統一建設工業尾氣輸送管道及配套設施；以及約6.4%用於一般公司用途和營運資金需求。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
黃長興拒送10歲仔讀國際學校 全因自己一個「痛處」捱足多年 現娶富貴妻住2千萬豪宅
黃長興拒送10歲仔讀國際學校 全因自己一個「痛處」捱足多年 現娶富貴妻住2千萬豪宅
影視圈
13小時前
「李家風暴」驚爆新一章  《東周刊》獨家爆李家鼎女友係馬貫東阿媽  與李泳豪爭產大鬥法
「李家風暴」驚爆新一章  《東周刊》獨家爆李家鼎女友係馬貫東阿媽  與李泳豪爭產大鬥法
即時娛樂
4小時前
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
移英港媽輸掉20年婚姻 同路人蒲頭：我也在英國離了 網民看透世情：移民放大雙方問題｜Juicy叮
移英港媽輸掉20年婚姻 同路人蒲頭：我也在英國離了 網民看透世情：移民放大雙方問題｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
王書麒近照曝光 偕老婆許秋怡恩愛赴明星飯局 昔日當紅童星曾遭萬梓良掌摑致面癱
王書麒近照曝光 偕老婆許秋怡恩愛赴明星飯局 昔日當紅童星曾遭萬梓良掌摑致面癱
影視圈
14小時前
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
生活百科
2026-05-24 09:30 HKT
屯門中學校長涉於新加坡作不當言行 校董會急撲火：深表歉意 若違教師操守必嚴肅處理
屯門中學校長涉於新加坡作不當言行 校董會急撲火：深表歉意 若違教師操守必嚴肅處理
社會
2小時前
屯門中學校長李卓興再爆不當言論 旅遊巴帶學生玩接銀紙 稱「啲女人好貪心」惹嘩然
屯門中學校長李卓興再爆不當言論 旅遊巴帶學生玩接銀紙 稱「啲女人好貪心」惹嘩然
社會
17小時前
阿嬌鍾欣潼豪宅花園大到似「戶外森林」 搭帳幕露營一望無際超誇張 回復纖瘦靚樣狀態佳
阿嬌鍾欣潼豪宅花園大到似「戶外森林」 搭帳幕露營一望無際超誇張 回復纖瘦靚樣狀態佳
影視圈
18小時前
鄧兆尊自爆患重病已立遺囑 終極剖白15億身家 評陳慧琳為娛圈清泉。
10:07
鄧兆尊自爆患重病已立遺囑 終極剖白15億身家 評陳慧琳為娛圈清泉丨獨家
影視圈
5小時前