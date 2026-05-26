首鋼朗澤捲土重來招股 入場費3454元 集資最多6.8億

被稱為「碳捕集第一股」的首鋼朗澤（2553）由今日（26日）起至本周五（29日）招股，擬發行4,000萬股H股，一成香港公開發售，招股價14.6元至17.1元，集資最多約6.84億元，每手200股，入場費3,454.49元，預期6月3日正式掛牌，越秀融資為獨家保薦人，未有引入基石投資者。

曾於去年7月招股後煞停

值得留意的是，首鋼朗澤曾於去年7月招股，但其後因與首朗吉元相關的糾紛持續，先後兩度煞停上市。集團最新表示，首鋼朗澤與吉元君熠的訴訟已根據首鋼朗澤與吉元君熠、吉元循環及吉元冶金於3月3日訂立的訴訟和解協議達成和解，且該等訴訟已撤銷。協議項下並無規定支付任何款項或其他形式的賠償。

從事碳捕集、利用和封存行業

招股書指出，首鋼朗澤是一家從事碳捕集、利用和封存行業（亦稱為CCUS行業）的公司，主要專注於通過碳捕集和利用技術生產乙醇及微生物蛋白等低碳產品，並提供低碳綜合性解決方案。根據弗若斯特沙利文資料，集團是CCUS行業中首家利用經過驗證的合成生物技術實現低碳產品生產商業化及規模化的公司。目前在中國3個不同省份成功投入營運4套規模化生產設施。

招股書又指，集團的乙醇能夠應用於車用燃料以及用作生產香水、運動時裝、清潔劑、包裝材料等產品的原料；其微生物蛋白是中國第一種新型飼料蛋白原料，亦獲得了中國農業農村部頒發的首張飼料原料類別的飼料和飼料添加劑新產品證書，相關技術有助於減少傳統農業種植及養殖的空間和時間限制。

去年虧損擴大至3.25億

至於集團商業模式主要包括產品銷售（主要包括乙醇和微生物蛋白銷售），以及為工業客戶提供低碳綜合性解決方案。業績方面，去年首鋼朗澤收入錄5.22億人民幣，按年跌7.4%；年內虧損3.25億人民幣，擴大32.6%。

是次集資所得款項淨額用途方面，約24.5%用於河北首朗二期設施；約24.8%用於資助在中國內蒙古包頭建設和開發SAF生產設施；約15.7%用於菌株、生產設備及工藝以及智能生產管理系統的研究與開發；約14.6%用於四個生產設施的技術升級，包括對生產過程中的發酵、預處理及污水處理等環節的升級；約9.7%用於新產品開發；約4.3%用於投資寧夏濱澤地方政府擬設立的一家氣體公司，由該公司統一建設工業尾氣輸送管道及配套設施；以及約6.4%用於一般公司用途和營運資金需求。

