中證監出手影響可控 恒指收跌6點 聯想領漲｜港股收市

中東局勢緩和，但中央打擊跨境非法炒股影響投資情緒，港股假後表現反覆，恒指收市微跌6點報25599點，但科指跑贏大市，升1.6%。

聯想集團（992）繼續狂升，漲15.5%報18.19元，成表現最好藍籌股，兩日累升38.3%。重磅科技股個別發展，美團（3690）收跌3.1%報78.8元；小米（1810）績前跌0.8%報29.76元；騰訊（700）跌0.5%報439元；但阿里巴巴（9988）升0.5%報127.6元。

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1215：受美伊談判樂觀情緒及中證監嚴查跨境炒股的好淡影響下，恒指今早僅高開16點，但隨着市場認為中證監的相關行動對港股影響可控，恒指逐步向上，最多曾升162點至25768點，及至中午收報25743點，亦是接近半日高位，升137點或0.54%，成交金額2,003億元。科指方面，中午報4980點，升111點或2.29%。

藍籌股中，以中芯（981）及聯想（992）領漲大市，兩者半日分別升8.5%及17.8%，前者受惠於華為正式發表「韜（τ）定律」的消息，後者則獲多間券商上調目標價。此外，比亞迪電子（285）及藥明生物（2269）亦分別升6.7%及6%，為表現較佳股份。

聯想績後獲大行唱好

消息面上，聯想上周公佈業績後，高盛指其IDG（主要包括PC和智能手機）運營利潤率維持在6.9%，高於去年同期，顯示存儲成本上升帶來影響可控；同時，服務器業務持續擴張，ISG運營利潤率升至3.6%，加上集團覆蓋設備（AI PC、AI手機、AI眼鏡等）、基礎設施（AI服務器、存儲）和軟件方面的整體解決方案，可為企業和個人消費者的AI智能體提供支撐，因此該行將聯想12個月目標價上調至27元。

其他板塊方面，半導體股紛向上，除了中芯之外，華虹半導體（1347）升11%；兆易創新（3986）升6%；天數智芯（9903）升3.7%；英諾創科（2577）亦升3.3%。

受惠國際金價向上，多隻黃金相關股亦見上漲，其中招金（1818）升5.4%；赤峰黃金（6693）升逾4%；紫金（2899）升3.9%；山東黃金（1787）亦升1.9%。

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0930：美國總統特朗普表示，美國與伊朗已「基本談成」一份包括開放霍爾木茲海峽在內的協議。不過，特朗普又稱，與伊朗要麼達成一項偉大而有意義的協議、要麼就沒有協議，而且不會簽署為伊朗獲得核武器鋪平道路的協議，並警告若談判失敗將有「比以往更大」規模交火。另一方面，中證監上周出招整治非法跨境證券期貨基本經營活動，據中信証券預期，是次監管恐波及高達2500億元的在港資產，但認為相關行動非一次性強制清倉，而是兩年內逐步完成，相信對港股市場的影響是在可控水平。

港股、美股及韓股周一均休市，內地股市及日股昨日則高收。亞太區股市今早個別發展，日股昨日急升近2.9%後，今早輕微回吐約0.05%；韓股暫升逾3.2%，報8099點。港股方面，恒指今早輕微高開16點，報25622點。

華為正式發表「韜（τ）定律」

藍籌股之中，中芯（981）急升近15%，為表現最佳藍籌，主要受惠於華為正式發表「韜（τ）定律」、並預計到2031年將設計出晶體管密度達1.4納米制程的同等水平晶片的消息。多隻半導體股同樣急升，其中華虹半導體（1347）開市亦升15%；兆易創新（3986）升9.9；天數智芯（9903）升6.8%；瀾起（6809）亦升6%。

不過，重磅科網股仍弱，阿里巴巴（9988）升0.16%；騰訊（700）跌0.8%；京東（9618）跌1.2%；美團（3690）跌1.7%；百度（9888）跌0.9%；而將於今日公佈季績的小米（1810），則無起跌，報30元。

MiniMax及智譜將納入科指

另一方面，恒指公司上周公布最新季檢結果，極兔速遞（1519）、中國鋁業（2600）及百濟神州（6160）染藍，股價分別升3.9%、1.8%及1.1%。至於MiniMax（100）及智譜（2513）獲納入科指成份股，股價分別升1%及2%；金蝶國際（268）及金山軟件（3888）被剔除，股價分別跌3.6%及0.4%。

藥明生物斥31億回購

個股消息中，藥明生物（2269）宣佈擬斥最多約31億回購股份，股價開市升0.18$；同系藥明康德（2359）跌1.5%。

曾永堅：恒指25200有較大支持

對於港股假期後復市，香港股票分析師協會副主席曾永堅表示，中證監上周五是鐵腕式監管行動，估計今次行動將為港股以至中概股帶來沽售壓力，惟由於近年港股相當一部分流動性，特別是新股認購資金，正是來自這類非法跨國管道，因此預期主要拋售壓力或主要集中在新股及半新股板塊，而非重磅藍籌股。他續說，中東戰事已現明顯轉機，將為港股帶來支持，即使港股今日承接夜期低開，恒指在25200點仍有較大支持。

黃敏碩料內地投資者不急於搬貨

王道資本及家族資產管理執行董事黃敏碩則指出，外圍上周已向好，中資科技股也有回穩跡象，臨近期指結算，恒生指數或會上試26000點至26300點。對於中證監出手處分3間互聯網券商，他認為當局已給出處理的時間表，相信內地投資者也不會急於即時搬貨，對港股影響有限。

展望本周，包括「美國聯儲局最愛通脹指標」的4月PCE指數，以及中國5月製造業和非製造業PMI等經濟數據將出爐。港股季度業績期近尾聲，快手（1024）和小米（1810）本周將派成績表。