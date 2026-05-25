香港中旅首季經調整淨利潤增1倍 旅遊景區接待人數約615萬人次

香港中旅（308）公布，截至今年3月底止第一季度錄得收入11億元，按年上升13%，並於第一季度錄得未包括投資性物業公允價值變動的調整淨利潤1.3億元，按年增長1.01倍。剔除本年度不再納入集團合併報表的旅遊地產業務後，集團第一季度收入按年增長23%。該公司續指，今年第一季度旅遊景區及相關業務接待人數合共約615萬人次，按年增長19%。

收購帶來新的收入增長點

香港中旅主席吳強表示，收入增長主要由集團於去年10月27日完成收購的吉林省松花湖國際度假區開發有限公司及中旅（北京）冰雪體育發展有限公司，為集團帶來新的收入增長點；及集團其他存量項目接待人數上升導致收入上升。

香港中旅指，第一季度利潤增長主要由於集團於去年12月22日透過實物分派完成將旅遊地產業務從集團分拆，旅遊地產業務的財務業績自實物分派完成當日起從集團的綜合財務報表中分拆，集團實現剝離持續虧損企業；及集團的旅遊景區及相關業務收入上升。

