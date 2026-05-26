美國4月核心PCE或創逾兩年最大漲幅 多家科企公布業績｜一周前瞻
更新時間：06:00 2026-05-26 HKT
發佈時間：06:00 2026-05-26 HKT
發佈時間：06:00 2026-05-26 HKT
美國總統特朗普指示談判代表不急於達成任何伊朗協議，市場持續緊盯中東局勢發展，美股在強勁財報與人工智能（AI）熱潮的共振中走進五月最後一周。本周將公布美國個人消費支出（PCE）物價指數，中資科技股如小米（1810）、快手（1024）等將在本周交出第一季業績。
第三次上調全年通脹預期
最受關注的通脹指標，PCE物價指數將在周四出爐，市場預計，美國PCE物價指數第二、三、四季度按年漲幅將分別達到3.9%、3.7%和3.4%，較上月預測值再度上修約0.25個百分點，這已是市場連續第三次上調全年通脹預期。儘管通脹預期持續走高，但仍有近86%的受訪者認為當前的通脹壓力屬於暫時性現象。
美銀則表示，目前美國聯儲局最可能的情境仍是按兵不動，但加息與減息兩種可能性都存在。該行指出，如果聯儲局下一步是減息，那更可能發生在明年，而不是今年。
美股重磅零售商本周發布財報
美股方面，目前已有超過90%的標普500成分股公布業績。根據LSEG IBES數據，第一季獲利預計將年增29%。而多家重要零售商將在本周公布財報，包括好市多（COST）、百思買（BBY）等，投資者將觀察高油價是否正在侵蝕消費者其他方面的支出。
港股方面，小米（1810）、快手（1024）、名創優品（9896）等重要科企將於本周內公布季績。
另外，受美伊談判進展影響，環球金融市場波動加劇。國際油價顯著受壓，一度急挫5%，資金湧入貴金屬及債市，帶動現貨金突破4560美元關口。
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