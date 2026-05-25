內地禁跨境炒股波及2500億在港資產 中信証券料港股拋售壓力可控

中證監上周五（22日）明確指出，嚴禁境外機構在內地非法提供開戶及交易服務，全面取締境外機構的非法跨境經營活動，並定下兩年內全面清理相關境外機構非法存量業務。有內地律師表示，這次行動是針對整條違規開戶「產業鏈」及其他境外券商平台及金融機構，影響範圍廣闊。彭博今日（25日）引述中信証券發表最新報告指，是次監管恐波及高達2,500億元的在港資產。不過，多家大行及分析師均認為，由於設有兩年過渡期，對整體大市的實際拋售壓力屬可控水平。

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報道指出，中信証券由田良帶領的分析團隊估算，若連同其他受波及的券商計算，事件牽涉的整體市場資產規模介乎2,000億至2,500億元。

過渡期內客戶仍可登入

近年內地股市表現疲弱，加上固定收益產品回報持續下跌，促使不少內地投資者轉投美股等海外市場尋求更高潛在回報。內地今次祭出歷來最嚴厲的舉措，正是為堵塞未經官方批准的海外投資渠道，以維持嚴格的資本管制。

根據整改方案，當局將給予兩年過渡期，期間現有客戶仍可登入帳戶，惟僅獲准賣出資產及提取資金，全面禁止存入新資金及新增購買。

拋售壓力料可消化

儘管牽涉資產金額龐大，但市場普遍認為毋須過份看淡。中信証券強調，該2,500億元並不等同於港股將面臨同等規模的直接拋售壓力，受影響資產分散於各類理財產品，預料任何股票拋售均可在兩年內逐步消化。該行還預期，未來內地投資者的海外配置需求，將回流至境內合規的財富管理平台，具備龐大客戶基礎及穩健跨境產品的機構有望受惠。

摩根士丹利亦發表報告指，新措施消除市場長久以來的監管隱憂，預計兩年內不會關閉所有在香港的內地客帳戶，而是限制在港交易、存款行為。

思睿資本全球首席投資官馬暉洪同樣指出，考慮到過渡期長達兩年，預計對整體市場影響不大，未來幾天不會出現大幅回調；惟巨額罰款勢將拖累相關券商的盈利表現。

資金回流憧憬推升A股

市場憧憬更嚴格的資本管制將引導資金回流A股，滬深300指數周一（25日）曾升達1.2%。然而，該指數今年以來累計升幅僅不足6%，表現遜於區域基準指數近20%的漲幅，亦不及美股標普500指數9%的漲勢。港股因假期休市。

另一邊廂，在美國上市的熱門中概板塊則顯著受壓。納斯達克中國金龍指數上周五單日下跌2.2%，市場預期該指數將是今次事件的重災區。