Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屈臣氏據報下半年推進雙重上市 擬倫港掛牌籌156億

股市
更新時間：09:20 2026-05-24 HKT
發佈時間：09:20 2026-05-24 HKT

長和（001）旗下屈臣氏據報將於下半年推進雙重上市，雖然尚未決定主要上市地，但屈臣氏希望在2026年底前通過在倫敦和香港上市集資約20億美元（約156億港元）。

據外媒引述消息人士報道，屈臣氏預計今年下半年在香港和倫敦推進市值300億美元的雙重上市，不過至今尚未決定主要上市地。這已是自2014年首次披露計劃、2024年明確意向後，屈臣氏第三次嘗試推進IPO。

自2025年以來港股逐漸回溫，也有不少來自大陸的藥妝品牌尋求在港股上市，屈臣氏於去年底重新傳出推進上市的消息。據此前報道，淡馬錫基金有意在此次IPO退出投資。

內地業務連續六年下滑

屈臣氏在全球31個市場擁有1.7萬間門店（旗下品牌包括健康及美容專賣店屈臣氏、百佳超市、豐澤、以及葡萄酒專賣店Watson's Wine等），每年服務超過60億人次的顧客。

整體來看，屈臣氏中國大陸業務已連續六年業績下滑，盈利能力持續走弱。但歐洲市場與中國以外的亞洲市場則表現不錯，歐洲市場2025年上半年營收達607.01億港元，年增10%；中國以外的亞洲市場，營收達204.93億港元，年增12%。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
移英港人生活大變 盤點5年他鄉故事 自爆私事：一習慣由每日做變一周兩次｜Juicy叮
移英港人生活大變 盤點5年他鄉故事 自爆私事：一習慣由每日做變一周兩次｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
富臨酒家長沙灣分店5.29結業！職員親證消息 網民熱議1原因退場
富臨酒家長沙灣分店5.29結業！職員親證消息 網民熱議1原因退場
飲食
14小時前
佘詩曼51歲生日飯局洩蜜？JW與富貴緋聞新歡王至尊「拍拖照」流出 唐鶴德現身為阿佘慶生
佘詩曼51歲生日飯局洩蜜？JW與富貴緋聞新歡王至尊「拍拖照」流出 唐鶴德現身為阿佘慶生
影視圈
14小時前
八達通6批舊卡即將失效！聽到「嘟～嘟嘟」提示要換卡 即睇2大免費更換方法
八達通6批舊卡即將失效！聽到「嘟～嘟嘟」提示要換卡 即睇2大免費更換方法
生活百科
20小時前
六合彩｜頭獎1300萬今晚攪珠
六合彩｜頭獎1300萬攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你!
社會
12小時前
連鎖酒樓海鮮拼盤 $598四人餐歎齊龍蝦/蟶子/鮑魚/龍躉 全線4分店特價供應
連鎖酒樓海鮮拼盤 $598四人餐歎齊龍蝦/蟶子/鮑魚/龍躉 全線4分店特價供應
飲食
23小時前
黃澤林罕有放閃晒與陳康堤甜蜜照 於法網幸運晉級正賽 女友與「未來外父」陳奕迅力撐
黃澤林罕有放閃晒與陳康堤甜蜜照 於法網幸運晉級正賽 女友與「未來外父」陳奕迅力撐
影視圈
13小時前
路透社
白宮外驚傳十多響槍聲 槍手遭特勤局擊斃 特朗普當時身處府內
即時國際
18分鐘前
下禮拜打風？ 電腦預測季候風最早5月底爆發 天文台咁回應
01:05
下禮拜打風？ 電腦預測季候風最早5月底爆發 天文台咁回應
社會
17小時前
李綺雯結婚｜41歲𡃁妹嫁健身教練梁愷傑 絕美裙褂Look曝光 婚禮延期5年終於順利完婚
李綺雯結婚｜41歲𡃁妹嫁健身教練梁愷傑 絕美裙褂Look曝光 婚禮延期5年終於順利完婚
影視圈
13小時前