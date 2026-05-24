屈臣氏據報下半年推進雙重上市 擬倫港掛牌籌156億

長和（001）旗下屈臣氏據報將於下半年推進雙重上市，雖然尚未決定主要上市地，但屈臣氏希望在2026年底前通過在倫敦和香港上市集資約20億美元（約156億港元）。

據外媒引述消息人士報道，屈臣氏預計今年下半年在香港和倫敦推進市值300億美元的雙重上市，不過至今尚未決定主要上市地。這已是自2014年首次披露計劃、2024年明確意向後，屈臣氏第三次嘗試推進IPO。

自2025年以來港股逐漸回溫，也有不少來自大陸的藥妝品牌尋求在港股上市，屈臣氏於去年底重新傳出推進上市的消息。據此前報道，淡馬錫基金有意在此次IPO退出投資。

內地業務連續六年下滑

屈臣氏在全球31個市場擁有1.7萬間門店（旗下品牌包括健康及美容專賣店屈臣氏、百佳超市、豐澤、以及葡萄酒專賣店Watson's Wine等），每年服務超過60億人次的顧客。

整體來看，屈臣氏中國大陸業務已連續六年業績下滑，盈利能力持續走弱。但歐洲市場與中國以外的亞洲市場則表現不錯，歐洲市場2025年上半年營收達607.01億港元，年增10%；中國以外的亞洲市場，營收達204.93億港元，年增12%。