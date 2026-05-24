中證監嚴查跨境炒股範圍大 專家提醒不只3券商 內地股民持倉或達2萬億 違規需2年退場

中證監上周五（5月22日）嚴禁境外機構在內地非法提供開戶及交易服務，並定下兩年內全面清理相關境外機構非法存量業務，預計影響包括券商、銀行等所有金融業機構，甚至互聯網資訊平台和自媒體。《星島》早於去年5月亦曾放蛇發現，內地社交平台上充斥一條龍開立香港券商戶口的「產業鏈」。有內地法律界人士表示，今次監管當局行動相信並非只針對3間券商，而是針對整條違規開戶「產業鏈」及其他境外券商平台。

涉證券、基金和期貨交易平台

根據中證監聯同人民銀行、金融監管總局、網信辦及國家外匯局等八部門出台方案顯示，政策涉及證券、基金和期貨交易的平台和銀行，規模龐大。中證監上周五亦明確指出，目的是全面取締境外機構的非法跨境經營活動。漢坤律師事務所合伙人權威亦向本報表示，相信內地當局今次行動是針對違規開戶的「產業鏈」，而非僅針對老虎、富途及長橋這3間券商。美資券商盈透證券（IBKR）回覆本報對中證監新規相關查詢時則指，該公司會確保其營運遵守內地相關監管要求。

權威亦表示，治理方案明確列出三類需要重點規範的對象，第一類是未經批准在境內開展證券、期貨、基金業務的境外機構；第二類是協助境外機構非法展業的境內關聯方、合作方及非法中介；第三類是為非法跨境業務提供開戶教程、經驗分享、引流推廣的網站、應用程式、互聯網平台和自媒體帳號。

中證監上周五公佈，全面禁止境外券商平台在內地開展經營業務。

他又表示，今次監管行為有其必要性，首先是內地投資者進入境外高風險金融產品市場，引發投資者保護問題；其次，此類業務便利境內資金違規流向境外，對外匯管理造成壓力。第三是他們實質性替代了境內持牌金融機構的服務，影響了境內資本市場的正常秩序。他又指，官方今次並非有新監管方向，而是2022年底禁止境外機構違法吸納內地投資者的延續。

存量業務兩年「可沽不可買」

另一方面，有關方案表明設置2年集中整治期清理非法存量業務，期內禁止境外機構為存量投資者在境內非法提供買入交易、轉入資金等服務，但允許單向賣出交易並轉出資金。在集中整治期滿後，境外機構要全面關停境內網站、交易軟件及配套服務，禁止為存量投資者在境內非法提供交易等服務。

有律師相信，中證監的行動有助保護內地投資者。

當這批存量投資者不能透過境外券商投資港股，影響有多大？有統計指，被查出的券商中，最大規模一間的港股持倉總額逾4,000億元；而今次受內地監管新規影響的本港銀行及券商，其內地投資者的港股總持倉料超過2萬億元。不過，未知當中持倉，有幾多需要沽清離場。

資深投資及理財人何啟聰認為，考慮到可分兩年逐步減倉，而且內地資金「出海」也未必重倉中概股，相信對港股權重股影響有限。另有市場人士表示，若這批內地投資者的戶口陸續沽貨現場，對港股的影響仍難估計，而由於內地資金對港股交投影響越來越大， 有必要引導這些資金重回正軌，通過合規渠道投資港股，促進市場健康發展。

《星島》曾放蛇 揭券商把關不力

香港證監會上周五發出的《通函》，指出12間本地證券經紀行在開戶作業存在重大缺失，包括盡職審查不足、接受可疑或偽造文件等，最嚴重個案中逾半客戶帳戶曾使用偽造文件開戶。《星島》去年5月曾進行放蛇，揭發內地社交平台上開立香港券商戶口「產業鏈」猖獗，並教唆以假文件開戶。記者昨日再次瀏覽小紅書，發現在《星島》報道刊出不久後，已沒有這類協助開立香港券商戶口的新帖文。

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除了對虛假文件把關不力，有些券商也存在系統漏洞。有港漂向本報透露，他在某券商應用程式開戶時，在證件類型一欄勾選「香港身份證」，實際卻只填寫港澳通行證號碼，毋須上載證件原件也獲批，認為券商審核寬鬆，等於變相打開了門戶。

證監會在《通函》要求持牌法團採取額外措施，包括關閉以可疑或偽造文件開立的投資帳戶，以及在開立新的投資帳戶時須取得投資者書面聲明等。有龍頭券商早前則表示，在過去一段時間清退了數以萬計的虛假戶口，並引入了創新技術去滿足KYC需求。

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