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百濟神州、極兔、中鋁染藍 MiniMax及智譜納入科指

股市
更新時間：18:16 2026-05-22 HKT
發佈時間：18:16 2026-05-22 HKT

恒指公司公布最新季檢結果，極兔速遞（1519）、中國鋁業（2600）及百濟神州（6160）染藍；恒指成分股將增至93隻。所有季檢結果於6月5日(周五)收市後實施，6月8日(周一)生效。

另外，MiniMax（100）及智譜（2313）獲納入科指成份股，金蝶國際（268）及金山軟件（3888）被剔除。科指成分股維持30隻。

國指將加入翰森製藥（3692）及康方生物（9926），剔除舜宇（2382）及海爾智家（6690），成分股維持50隻。

另外，恒生綜合指數將維入以下股份，MiniMax 、鳴鳴很忙（1768）、智譜、精鋒醫療（2675）、海致科技（2706）、壁仞科技（6082）、天數智芯（9903），意味「北水」將可買賣這些股份。

 

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