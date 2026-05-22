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聯想料AI業務保持高雙位數增長 AI伺服器意向訂單210億美元

股市
更新時間：14:40 2026-05-22 HKT
發佈時間：14:40 2026-05-22 HKT

聯想集團（992）受惠於AI產業高速發展，截至3月底止2026財年AI相關收入按年大增84%，業務佔總營收比重已達38%，股價最新升逾18%。聯想集團高級副總裁兼首席財務官鄭孝明表示，受出口相關政策調整影響，內地高端AI晶片業務短期面臨壓力，目前集團AI基建業務增長主要依靠海外市場支撐。現時H200晶片對華供貨審批出現鬆動跡象，聯想已納入預選供應企業名單，具備向內地客戶供貨資格，待監管審批落地後，內地市場有望迎來反彈，釋放全新業務增量。

具搶佔全球市場紅利優勢

對於AI業務後續走勢，鄭孝明指出，隨著營收基數擴大，AI增速難以維持此前超高水平，但仍可保持高雙位數增長。當前集團AI伺服器意向訂單規模高達210億美元，多筆重大合作項目正洽談推進。他説，業界預期未來數年AI基建市場規模將達萬億美元級別，聯想亦是唯一在內地與海外伺服器市場均穩居前三的企業，具備搶佔全球市場紅利的先天優勢。

與此同時，他提到，SSG方案服務板塊迎來AI推理需求帶來的發展機遇，特色算力訂閲服務市場反響熱烈。該板塊將持續保持雙位數年度增長，長期目標將利潤率穩定維持20%以上。

全年多賺38% 末期息增10.5%

聯想集團2025至2026財年全年營收830.8億美元，按年上升20%；純利達19.12億美元，按年增長38%，公司同時宣佈派發末期股息33.7仙，股息增幅10.5%。
 
單看第四季度經營表現，營收錄得215億美元，同比增長27%，創五年最大季度升幅，大幅超出市場預期；季度純利5.21億美元，暴漲近4.8倍。

旗下三大業務板塊，包括智能設備業務集團（IDG）、基礎設施方案業務集團（ISG）、方案服務業務集團（SSG）全年收入均實現雙位數增幅。第四季度IDG經營溢利上升26%；ISG盈利則大幅飆升56倍。

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