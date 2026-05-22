IMAX據報考慮賣盤 正與多個潛在買家接洽 盤後股價升逾一成

《華爾街日報》引述消息人士報道，連鎖戲院營運商IMAX（美：IMAX）正探討出售事宜，並已與多間娛樂公司接觸。消息傳出後，IMAX股價於盤後升10.39%至37.4美元。

報道引述消息人士稱，目前尚處於早期階段，不能確保達成交易。

IMAX行政總裁Rich Gelfond在去年12月的投資者日上表示，無論是作為一間完全差異化的上市公司，還是作為一間更大公司的一部分，IMAX都是一個極其有價值的市場參與者。

今年第一季，IMAX營收年減6%至8,140萬美元，但高於分析師預期的8,028萬美元。IMAX去年在美國國內票房市佔率達到創紀錄的5.2%，高於2024年的4.5%；其全球市佔率也從3.1%成長至3.8%。

IMAX尋求出售之際，正值高端影院體驗的增長速度超過整體票房。根據Box Office Mojo數據，今年美國國內電影票房總收入約為29億美元，是疫情前同期最高水平。