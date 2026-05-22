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恒指今季檢 智譜MiniMax有望晉身科指 股價大升20%及11%

股市
更新時間：11:43 2026-05-22 HKT
發佈時間：11:43 2026-05-22 HKT

恒生指數公司今日收市後進行季檢，有分析指，智譜（2513）及MiniMax（100）有望獲納入恒生科技指數。

智譜最新升逾20.3%，報1216元；MiniMax則升11%，報736元。

這兩間公司自今年1月上市以來，均已上漲至少300%。若它們被納入指數，智譜最快可於6月8日依「快速納入規則」成為港股通可買賣股份。至於MiniMax，則由於加權投票權公司有更嚴格的要求， 可能要到8月才符合港股通資格。彭博估計，智譜可能吸引510億至920億港元的南向資金，而MiniMax則可能吸引470億港元。

分析師料北水青睞AI模型公司

彭博分析師 Jason Liao表示， A股市場幾乎沒有純粹的AI模型公司，相信北水將成為這兩間公司未來的重要支撐。另外，若兩間公司被納入科指，預期合計權重可能約為 9%，若北水流入，加上潛在約40億美元的交易型基金（ETF）買盤，可能有助於抵銷7月限售股解禁前的拋售壓力。

滙豐早前估算，MiniMax目前僅有5%的股份可自由交易，7月將有65%的股份解禁。智譜則有約6%的股份將於7月解禁，另有40%將於明年1月底解禁。

百濟神州再成「染藍」大熱

恒生指數方面，瑞穗證券預期百濟神州（6160）、貝殼（2423）、招金礦業（1818）和百勝中國（9987）有望「染藍」，而舜宇光學（2382）可能會被剔除。
 

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