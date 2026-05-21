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蔚來首季經調整轉賺4000萬 次季新車密集交付 料按年增近六成

股市
更新時間：18:56 2026-05-21 HKT
發佈時間：18:56 2026-05-21 HKT

蔚來（9866）首季錄得收入255.33億元（人民幣，下同），按年大增112.2%，符預期；經調整利潤為4,350萬元，對比去年同期經調整淨虧損62.79億元，成功扭虧為盈。蔚來首席財務官曲玉表示，車輛利潤率連續四個季度按季改善，現金儲備持續增加。

蔚來創始人李斌預期，第二季度進入新品密集交付周期，總交付量介乎11萬至11.5萬輛，按年增長52.7%至59.6%；總收入預計介乎327.77億至344.36億元，按年增長72.4%至81.2%。他指出， ONVO新車型亦將搭載自研智駕晶片及全域操作系統，持續提升用戶體驗。

車輛利潤率升至18.8%

首季車輛銷售收入227.84億元，按年升129.2%；車輛利潤率為18.8%，遠高於去年同期的10.2%，亦優於前一季的18.1%。截至3月底，現金儲備達482億元。

首季交付量增98%

首季交付8.35萬輛，按年增98.3%；當中蔚來（NIO）品牌5.85萬輛，樂道（ONVO）品牌1.33萬輛，螢火蟲（FIREFLY）品牌交付1.16萬輛。4月單月交付2.94萬輛，累計交付突破110萬輛。

蔚來指，旗艦行政SUV ES9將於5月27日正式上市並交付，較原計劃6月1日略為提前，該車搭載超過40項行業首創技術。ONVO L80已於5月15日啟動交付。
 

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