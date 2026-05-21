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內地股市午後急跌 網傳內地加強監管量化交易 市場人士：已流傳一段時間

股市
更新時間：17:12 2026-05-21 HKT
發佈時間：17:12 2026-05-21 HKT

網傳內地將加強監管量化交易，A股及港股今日（21日）午後跌幅加劇，上證指數、深證成指及創業板指數齊跌逾2%，恒生指數亦跌逾1%。宏高證券投資經理梁杰文接受《星島頭條》訪問時表示，有聽聞內地監管量化交易的消息，坦言這個消息已流傳了一段時間，他認為內地股市未有過熱跡象，不相信官方會透過規管量化來冷卻股市。

有散戶輸錢歸咎量化交易

梁杰文指，內地一些散戶不滿量化交易的機構規模和實力很大，「覺得他們賺走了散戶的錢，或者是不公平等」，若然內地真的加強有關監管，相信也屬於「觀感上」的措施，主要為安撫散戶，「內地始終散戶多，（部分人）覺得自己輸錢就是因為量化。」

另一方面，雖然上證指數日前重上4200點，梁杰文認為A股未算過熱，因此不相信官方藉規管量化來冷卻股市，相反地官方近期對內地股市持相對寬鬆態度。

A股量化資金佔比高達30%

「量化交易」是指通過量化軟件系統自動獲取個股表現數據、交易數據分析、生成或執行交易指令，實現自動化股票交易。 有內地券商曾估算，目前A股量化資金交易佔比已經達到20%至30%。著名量化私募機構包括幻方、九坤、明汯、衍復，被稱為量化私募「四大天王」，合計管理規模約3000億元人民幣。這些機構近年更積極運用AI技術，據報幻方量化專注高頻和AI；九坤投資則將AI技術應用於量化投資等。

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