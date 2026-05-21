SpaceX上市文件揭業績虧損 馬斯克擁超級投票權 建火星殖民地可獲巨額獎勵

馬斯克旗下SpaceX公開提交上市申請，料成史上最大規模IPO，同時披露了業績虧損數十億美元及超級投票權股份計劃，以讓馬斯克牢牢掌控公司。此外，若SpaceX成功在火星上建立一個至少100萬名居民的的永久人類殖民地，馬斯克的薪酬將會獲得大幅增長。

去年淨虧損逾49億美元

綜合媒體報道，SpaceX選擇在納斯達克上市，股票代碼為「SPCX」，目標最快6月4日展開路演，並於6月12日掛牌，集資規模或達750億美元，但仍未正式確認；而高盛和大摩牽頭負責IPO，美銀、花旗和摩通也參與交易，另外還有18家銀行參與。根據招股文件顯示，SpaceX去年收入186.74億美元，淨虧損約49.4億美元。今年第一季收入46.9億美元，淨虧損42.8億美元；上年同期收入約40億美元，淨虧損5.28億美元。

相關文章：SpaceX據報6.12上市 「1拆5」傳獲股東批准 每股降至約105美元

資本開支一年間倍增

資本開支方面，去年達207.4億美元，高於2024年的111.6億美元，絕大部分支出用於AI，其餘則用於太空和通訊領域。同時，SpaceX債務壓力不輕，其債務總額約290億美元，其中約200億美元來自橋式貸款，另有約90億美元屬其他融資安排。

Starlink成主要收入

SpaceX將業務劃分為三大部門，分別為太空發射、衛星互聯網與人工智能，其中包括Starlink的衛星互聯網業務，去年收入113.9億美元，佔公司整體收入逾六成。文件提到，Starlink約有1,030萬名用戶，較一年前翻倍，服務覆蓋164個國家，旗下在軌衛星數目逾9,600枚，但個人用戶平均收入有所下降，由2025年首季86美元，降至今年首季66美元，主要受低價方案及國際市場擴張影響。不過，SpaceX預期用戶規模擴大及技術提升，有助抵消相關影響。

列OpenAI為主要對手

AI業務亦被視為SpaceX下一波增長動力，今年首季收入為8.18億美元，經調整EBITDA為負6.09億美元。文件又提到，SpaceX與Anthropic已達成算力合作協議；並兩度提及OpenAI，將其列為AI領域主要競爭對手之一。

相關文章：OpenAI據報最快周五提交IPO文件 擬秋季上市

此外，SpaceX計劃最快2028年部署軌道AI運算衛星，並將其定位為未來重大增長引擎；同時揭出月球與火星基礎設施計劃，最快2028年開始在太空部署數據中心。

馬斯克擁85.1%的投票權

股權控制方面，SpaceX分為A類股和B類股，馬斯克分別持有12.3%的A類股和93.6%的B類股，合計擁有公司85.1%的投票權；同時，每股B類股擁有10票投票權，因此馬斯克將在IPO後可繼續牢牢控制公司。除了馬斯克之外，最大股東是Valor Equity Partners創始人Antonio Gracias，持有7.3%的A類股，主要通過Valor旗下基金持有，而Gracias個人持股情況目前並不清楚。

最高獲10億股與業績掛鈎股份

馬斯克薪酬方面，在SpaceX年薪僅54,080美元，並自2019年以來一直不變。不過，馬斯克可獲得最高10億股與業績掛鈎的限制性股份，這除了與SpaceX市值掛鈎外，也涉及一個火星永久殖民計畫，以及建成每年提供100太瓦運算能力的「非地球」數據中心。其中，一個兌現條件是公司必須在火星上建立一個至少有100萬居民的永久人類殖民地。

另一方面，截至第一季末，SpaceX在全球擁有超過22,000名全職員工，但明確指出所有員工「均不受任何集體談判協議的約束」。

相關文章：散戶如何參與SpaceX投機熱潮 可考慮3隻ETF 為何不應揀Tesla？