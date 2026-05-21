段永平旗下基金大舉買入Tesla 清倉阿里等3股

有「中國巴菲特」之稱的內地投資者段永平，旗下H&H基金披露首季13F持倉，最引人注目的是大舉買入Tesla約340萬股，市值約12.67億美元，躋身第五大重倉股；同時清倉阿里巴巴（9988）、ASML及CoreWeave。基金總持倉市值200億美元，持倉公司增至19間，其中8隻為新建倉。

減持蘋果 增持Nvidia

其餘主要持倉方面，蘋果公司仍是第一重倉股，佔比36.72%，但季內被減持341萬股；Nvidia獲增持661萬股，佔比升至12.07%，超越拼多多晉升第三大重倉股；拼多多亦獲增持821萬股。此外，基金季內還增持了谷歌母公司Alphabet及巴郡，同時減持了西方石油和台積電。

對於Tesla這筆投資，段永平曾發文稱對馬斯克本人看法沒大改變，但產品很了不起，投資Tesla基本看的是「市夢率」。

