恒指高開低走 阿里騰訊拖累大市 舜宇半日升逾7% PCB概念股受捧｜港股開市

恒指今早高開182點至25833點後，已經是半日最高位，其後升幅反覆收窄，截至中午「倒跌」3點，報25647點，成交金額1,508億元；科指中午報4862點，跌11點或0.24%。

重磅藍籌股中，以滙控（005）及友邦（1299）撐市，半日分別升2.3%及1.5%，中芯（981）亦升2.4%；相反，阿里（9988）及騰訊（700）拖累大市，半日分別跌2.9%及1.8%，中海油（883）亦跌近2%。

舜宇技術可運用至光通信

單計股價變幅，舜宇（2382）半日升逾7%，為最佳表現藍籌，申洲（2313）及藥明康德（2359）亦分別升3.3%及2.5%。

消息面上，有券商指光學互連將在未來迎來重要增長契機，成為支撐AI等前沿技術發展的關鍵力量，而舜宇依託在手機鏡頭領域積累的納米級超精密製造和百萬級良率管控能力，將其複用到光通信領域，可解決硅光子技術中光路對準與耦合的核心痛點，其產品亦已向國內外頂級客戶送樣驗證。

另一方面，PCB概念股普遍向上，其中大族數控（3200）升逾11%、廣合科技（1989）升4.7%，建滔積層板（1888）及建滔集團（148）則分別微升0.5%及0.3%。據報英偉達CFO證實下一代Rubin架構芯片正按計劃推進，將於今年下半年開始出貨，有望為PCB行業帶來高端增量需求。

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0930：美國總統特朗普表示，與伊朗的談判已進入「最後階段」，油價周三應聲急跌，今早則稍為回升，紐約期油最新已跌穿100美元關口，報98.7美元，布蘭特期油則報105.42美元。美國債息亦見回落，其中30年期債息跌至5.123厘、10年期息則跌至4.586厘。金價反彈，現貨金暫升0.4%至約4,561美元。

美股三大指數周三全線反彈，道指收市升645點或1.31%，報50009點；標指升79點或1.08%，報7432點；納指升399點或1.54%，報26270點。亞太區股市今早向上，日股暫升逾3.4%至61878點，韓股更升6.3%至7659點。

中芯及滙控高開逾3%

港股方面，恒指今早高開182點，報25833點。藍籌股中，中芯（981）升3.8%；滙控（005）及洛鉬（3393）亦分別升3.2%及3.1%，為表現較佳股份。

科網股普遍向上，阿里巴巴（9988）及騰訊（700）開市分別升0.5%及1%；美團（3690）升1.6%；小米（1810）升0.2%；京東（9618）無起跌；百度（9888）則跌0.4%。

滴普科技折讓19.8%配股

個股消息中，滴普科技（1384）配售794.2萬股新H股，集資約4億元，相當於經擴大已發行股份2.4%，每股配售價50.58元，較上日收市價63.05元折讓19.8%。該股開市報59.5元，跌5.6%。

華勤技術獲納入港股通

此外，深交所港股通標的證券名單調入華勤技術（3296），5月21日起生效。該股開市報112.7元，升2.8%。

北水動向方面，昨日淨買入港股57.08億元，其中中芯國際（981）、中移動（941）及華虹半導體（1347）分別獲淨買入21.66億元、15.64億元及7.98億元；而兆易創新（3986）、阿里（9988）及五一視界（6651）分別遭淨賣出4.7億元、1.68億元及7,668萬元。

