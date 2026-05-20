馬浚偉首日上任衍生聯席CEO 半日股價再升7% 發文稱「衍生新的一頁，感恩」
更新時間：12:18 2026-05-20 HKT
發佈時間：12:18 2026-05-20 HKT
發佈時間：12:18 2026-05-20 HKT
馬志偉（別名馬浚偉）獲衍生集團（6893）委任為公司執行董事、董事會副主席及聯席行政總裁，由今日（20日）起生效，但該股已連升第四個交易日，截至中午報0.305元，單日升約7%，4日累計則已升244%。不過，該股雖然今早最高曾見0.39元，但仍未及昨日最高位0.415元。
發文獲不少留言支持
另一方面，馬浚偉今日首日上任衍生集團聯席行政總裁，在社交平合貼出了一張「上班照」，並寫上「新的一天，衍生新的一頁，感恩！」。該帖文亦獲得不少網民留言支持，其中包括「祝福大家在新的篇章中一切順利。 上帝保佑」、「邊一間公司請到你就幸福」，以及「繼續往前行平安開心既路」等等。
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