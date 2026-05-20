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三星電子勞資調解破裂 工會周四起大罷工 股價一度急跌逾4%

股市
更新時間：11:54 2026-05-20 HKT
發佈時間：11:54 2026-05-20 HKT

據韓聯社引述消息報道，三星電子勞資調解破裂，工會將於明日（21日）起罷工。受消息影響，三星電子在韓股盤中一度急跌逾4%至263500韓元，其後跌幅收窄，暫報268000韓元，續跌約2.7%。港股市場方面，南方兩倍做多三星電子（7747）暫跌逾7%。

其他存儲概念股中，南方兩倍做多海力士（7709）暫跌1.4%至79.96元；兆易創新（3986）大升13%至684元；瀾起科技（6809）亦升2.4%至433.
8元。

罷工後仍將努力達成協議

三星工會表示，由於管理層延遲作出決策，談判已經結束，但接受調解方的提議，即使舉行罷工，仍將繼續努力達成協議。

三星電子則表示，將嘗試透過與工會對話解決爭端，但指工會提出過高訴求，要求的獎金為社會所不可接受，若接受工會訴求，將對其他企業及商業活動造成負面影響。公司又指，對於未能達成友好協議深表歉意。

相關文章：三星與工會談判陷僵局 恐爆18天罷工行動 影響全球半導體供應

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