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股神投資旗艦巴郡 首季建倉達美航空及美斯百貨

股市
更新時間：11:15 2026-05-20 HKT
發佈時間：11:15 2026-05-20 HKT

「股神」巴菲特（Warren Buffett）今年3月曾表示難以發掘具吸引力的投資機會，但提及曾進行一筆很小的投資。根據上周五公布的監管文件，這筆投資或是指巴郡建倉買入美斯百貨，巴郡在首季亦建倉買入達美航空。

巴郡買入美斯百貨 涉資僅5500萬美元

巴郡在首季建倉美斯百貨（M），涉資5,500萬美元。相對於巴郡逾3,000億美元投資組合，美斯百貨確實只是一筆小型投資。

美斯百貨近年積極重組業務，大幅削減成本，關閉分店數目。市場聚焦美斯百貨業務復甦步伐，以及如何釋放旗下物業組合的價值。美斯百貨旗艦店位於曼哈頓，是全球最貴重的物業地段之一。

26億美元建倉達美航空 股神曾稱航空股為「資本陷阱」

巴菲特曾形容航空股為「資本陷阱」，認為航空公司即使經營出色，燃油價格及機票減價戰，都足以抵銷整個季度所有利潤。到疫情時，他更認為航空公司處境已經發生變化。

不過巴郡於首季，累計斥資26億美元建倉達美航空（DAL）。達美航空於2026年首季公布收入達142億美元創新高，每股收益0.64美元按年增40%，公司自由現金流達12億美元。

達美航空積極開拓高消費市場，企業預訂量實現雙位數增長，國內外航線頭等及商務客位需求仍然強勁。另外達美航空與美國運通卡合作帶來的收入，於本季增加10%。分析料投資達美航空，或是巴郡新任執行長阿貝爾 (Greg Abel)的決定。

巴菲特早前曾透露，現時每日依然到辦公室，與巴郡的金融資產主管Mark Millard討論市場最新發展及交易決策。

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