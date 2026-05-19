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美長債息金融海嘯前新高 道指跌400點 Tesla挫3% 學者指「馬斯克效應」放大波動

股市
更新時間：22:09 2026-05-19 HKT
發佈時間：21:46 2026-05-19 HKT

美國長債息進一步攀升，美股持續受壓，道指早段挫逾400點，納指跌超過1%。

道指一度跌441點，報49245點；標指跌57點，報7346點；納指挫332點或1.2%，報25758點。港股夜期亦跌120點，報25585點。

相關新聞：美債息率創近20年新高 引發連鎖拋售 摩通警告：高息新時代或悄悄降臨

30年債息破5.18厘

美國30年債息超出5.18厘，創出2007年以來高最水平；10年期債息亦高達4.66厘，升5點子，逾一年新高。

特斯拉（TSLA）急挫逾3%。佛羅里達大學金融系教授Jay Ritter指出，隨著SpaceX即將上市，投資將放大「馬斯克效應」，與馬斯克相關的股份估值將變得更波動。

Google於其I/O開發者大會舉行前，母企Alphabet（GOOG）跌1%。不過微軟（MSFT）逆市升近1%。

專家指市場屬喘息 後市難現3月底急彈

Argent資產管理投資組合經理Jed Ellerbroek認為，目前市場是「經歷一輪史詩般上漲之後的喘息」，在距離Nvidia業績前數天轉淡，有關現象值得關注，因為市場預期Nvidia盈利及業績指引繼續強勁。他相信，後市難以重現3月底急速反彈的動力。

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