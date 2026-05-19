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貝殼首季經調整多賺16% 指內房市場出現「積極邊際變化」

股市
更新時間：21:21 2026-05-19 HKT
發佈時間：21:21 2026-05-19 HKT

居住服務平台貝殼（2426）首季經調整淨利潤16.1億元（人民幣，下同），按年升15.7%。貝殼董事會主席兼首席執行官彭永東表示，第一季房地產市場出現積極的邊際變化，貝殼持續推進效率驅動增長，經營質量和盈利能力均顯著改善。

貝殼平台二手房交易量增12%

貝殼指，上季二手市場在春節後「小陽春」的表現尤其突出，受惠市場需求提升，貝殼平台二手房交易單量按年提升12%，3月單月交易量更按年增長21%，創下歷史新高。

門店增至逾6萬家

期內，淨收入總額188.9億元，按年跌19%；總交易額7117億元，按年下降15.6%；存量房交易的總交易額5344億元，按年下降7.9%；新房交易的總交易額1459億元，按年下降37.2%。

門店方面，截至今年3月底，門店數量為6.03萬家，按年增加6.2%；活躍門店數量為5.7萬家，按年增加4.4%。

CFO：增長建立在可持續經營基礎之上

貝殼首席財務官徐濤表示，集團圍繞資源配置效率、成本結構和單位經濟模型改善所推進的一系列舉措，使盈利能力得到顯著提升，再次證明該集團的增長是建立在更健康、更可持續的經營基礎之上，而非依賴市場的短期波動。

斥資1.95億美元回購

貝殼指，在穩健的現金儲備下，持續加大股東回報，於第一季共斥資約1.95億美元回購股票，按年增長約40%。自2022年9月啟動回購以來，截至今年第一季末，貝殼已累計回購金額約27.4億美元的股份。

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