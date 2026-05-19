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港股技術超賣後反彈 二萬六料有阻｜古天后

股市
更新時間：10:27 2026-05-19 HKT
發佈時間：10:27 2026-05-19 HKT

5月19日，大致多雲，有幾陣驟雨，初時部份地區雨勢較大及有幾陣狂風驟雨。伊朗媒體報道，美國提出暫時豁免對伊朗石油制裁，不過美方官員否認。至於總統特朗普在社交媒體貼文稱，應卡塔爾等國家要求，美方押後原定於周二攻擊伊朗計劃，消息令市場憧憬美伊談判有望取得突破，國際油價周一從高位回軟，帶動美股道指止跌回穩。不過科技股有回吐，三大指數個別發展，美市收市，道指報49686，升159點或0.32%；標指跌5點或0.07%，報7403；納指跌134點或0.51%，報26090。市場風胃納大降，加密貨幣「一哥」比特幣一度跌3.1%，至76,029美元超過兩周低位。

硬碟製造商Seagate管理層表示，新建工廠「耗時過長」，言論加劇市場對記憶體晶片產能唔能夠滿足激增需求嘅擔憂，引發相關板塊拋售潮，Seagate急挫6.9%，美光亦跌6%，拖累納指回落。重磅股個別發展，Nvidia本周稍後公布業績，股價收市挫1.3%，蘋果回吐0.8%，亞馬遜升0.3%。Tesla跌2.9%，舵手馬斯克已着手準備旗下太空探索公司SpaceX嘅IPO計劃。達美航空獲「股神」旗艦巴郡大手吸納股份，股價曾抽高3%，收市持平；相反，遭巴郡清倉嘅聯合健康（UnitedHealth）股價挫0.7%。Caterpillar跌2.7%，為跌幅最大道指成份股；3M升4.3%，為表現最強道指成份股。

倘有需要 G7或再釋石油儲備

七大工業國（G7）財金官員於巴黎開會討論油價急升可能構成通脹風險，輪任主席國法國財長萊斯屈Roland Lescur於訪問中表示，若有需要，各國可能再度釋出戰略石油儲備。國際能源署（IEA）署長Fatih Birol警告，商業石油庫存正迅速下降。美國銀行商品研究主管Francisco Blanch於彭博電視訪問中指出，其最佳情景預測係布蘭特期油在今年餘下時間平均處於90美元，不過一旦霍爾木茲海峽持續遭封鎖，油價將逐步升至120或130美元。

環球債市債息急升，摩根士丹利策略員警告，環球債市拋售威脅由人工智能（AI）所推動股市升勢，若債市愈益波動及長債孳息持續上揚，美股可能迎來3月見底以嚟首次顯著調整，並認為市場需要一個持久中東問題解決方案，債息方能回落。不過，佢同時指出美股長遠前景仍樂觀，上周
標指12個月目標提高至8300點，反映企業盈利強勁。

美國10年期債息曾升3.78個基點，至4.6312厘去年2月以來高位，30年期債息升4.07基點，至5.1564厘2023年10月以來新高，其後回軟；日本30年期債息再創1999年面世以來新高。美滙指數一度回落0.33%至98.95，日圓升0.13%至158.54兌每美元，其後偏淡。美元及油價回軟，現貨金價由最多跌1.31%，其後轉升0.98%，目前於4500美元水平之上徘徊。

港股暫無法走出上落市格局

港股昨日延續上周五跌勢，恒指低開123點，報25838經已係噚日高位，大市低開低走，最多跌至25505，一度失守250日線，其後跌幅收窄至287點，報收25675，250日線失而復得，但成交額增至2,927億元，當中北水錄得淨沽出億元，反映跌市下沽壓逐步增加。至夜期時段，曾隨美股反彈至25700水平，可惜其後納指走軟，ADR及夜期再度回落，夜期重返25600水平之下，以期指計再失250日線。

不過今早黑期回穩，重返25600水平之上，繼續險守250日線，留意除25600為250水平外，25500亦為重要支持，一旦失守，料向下回補4月8日所遺下上升裂口，底部為25254，為下一重要支持，則守將再度考驗25000支持。至於反彈阻力方面，首個反彈阻力為25750-25800，即50日線水平，下一阻力為25950-26050，約30日線水平，料25150即20日線及100日線匯聚區阻力更大。暫時港股仍無法走出上落市格局，不過一旦跌穿25000水平，則有機會向下突破，不過技術走勢短線已見超賣，或短線反彈，但港股未能重返所有移動平均線企穩，則無法扭轉弱勢。

古天后

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