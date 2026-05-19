恒指反彈122點 騰訊AI模型商業化升逾2% 中芯逆市跌 專家料後市弱｜港股收市

美國推遲對伊朗的軍事攻擊計劃，市場觀望氣氛濃厚，亞洲主要股市升跌不一，港股亦窄幅上落。恒指全日收報25797點，升122點，終止兩連跌勢，全日波幅僅174點。不過大市成交進一步回落至2721億元，為一周以來最少。北水亦轉流入12.65億元。

恒指高開18點後，曾倒跌4點，隨著重磅股騰訊（700）和一眾金融股帶動止跌回升，全日走勢反覆，最多升170點，收報25797點，升122點。國指收報8639點，升41點。科指收報4857點，升12點。

百度績後漲逾1%

部分科網股回暖撐市。據報騰訊（700）旗下騰訊雲兩款智能體開發平台提供的模型，將結束免費，轉為正式商用服務，刺激騰訊股價揚2.4%，收報460元。有調研機構報告指出，阿里巴巴（9988）旗下阿里雲AI IaaS和MaaS兩大領域市佔率位列第一，阿里巴巴漲1.2%，收報133.3元。網易（9999）向上1.8%，收報178.2元；百度（9888）績後走高1.5%，收報136.7元；美團（3690）漲1.1%，收報83.05元。

黃仁勳料中國會放行進口AI晶片

晶片巨頭Nvidia行政總裁黃仁勳估計，中國最終會允許從美國進口AI晶片，國產晶片股多股下行。中芯（981）跌0.3%，收報68.5元；天數智芯（9903）向下5.1%，收報455元；瀾起科技（6809）走低3.9%，收報423.6元；上海復旦（1385）挫2.6%，收報37.72元。

智譜挫逾9% MINIMAX跌7%

早前熱炒的AI大模型捱沽，智譜（2513）瀉9.4%，收報1030元；迅策（3317）大跌9.7%，收報250元；MINIMAX（100）急跌7.2%，收報742.5元。

渣打中銀升2%

金融股造好，渣打（2888）漲2.3%，收報201.2元；中銀香港（2388）走高1.8%，收報46.96元，再創歷史新高；滙豐（005）揚1.6%，收報140.3元；中行（3988）向上1.2%，收報5.27元；建行（939）升1%，收報8.85元。

個股方面，衍生集團（6893）宣布演員馬浚偉將獲委任為執行董事、董事會副主席及聯席行政總裁後，股價大升1.1倍，收報0.285元。藥明合聯（2268）擬動用最多1億美元內部資金回購公司股份，股價升3.3%，收報55.15元。藥捷安康（2617）折讓18%配股集資1.6億元，股價下跌6.4%，收報46.6元。

藍思科技（6613）大折讓45.7%入股巨騰國際（3336），巨騰復牌後急挫25.9%，收報3元；藍思科技亦挫4.7%，收報22.46元。

伍禮賢料有機會下試25000點

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，習特會未能為市場帶來驚喜，市場焦點重返中東局勢，加上內地經濟數據失色，令港股日前急跌，目前表現則屬急跌後技術性反彈。他續指，港股反彈力度較弱，估計需要內地經濟數據出現改善，以及重磅科技股重返升軌，方能走出弱勢，預計恒指短期內若未能收穩25600點，有機會下試25000點。

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美國押後對伊朗發動軍事打擊，恒指今早高開18點後，最多升170點，高見25845點；中午收市升98點或0.39%，報25774點。成交額1,451.86億元。科指半日跌5點或0.11%，報4839點。

騰訊（700）今早曾升彈逾4%，半日升2.7%報461.4元，據報騰訊雲兩款模型將結束免費，轉為正式商用服務。阿里巴巴（9988）半日升1.5%，報133.7元；有報告指阿里雲在內地總市佔升至38.1%，整體穩居第一。百度（9888）績後一度升2.7%，中午升1.18%報136.3元。其餘重磅科技股，美團（3690）升0.48%；小米（1810）升0.06%；京東（9618）則跌0.6%。

智譜挫逾12% 迅策跌近一成

「AI三寶」捱沽，智譜 （2513） 挫12.7%，MINIMAX （100） 跌7.6%，迅策 （3317） 跌9.7%。

英偉達行政總裁黃仁勳估計，中國最終會允許從美國進口AI晶片。晶片股普遍下挫，中芯（981）跌3.49%；華虹半導體（1347）跌2.3%；天數智芯（9903）跌5.2%；瀾起科技（6809）跌4.7%。

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中銀香港破頂 中行工行升逾1％

金融股造好，中銀香港（2388）「破頂」升2.16%，報47.12元。渣打（2888）升2.54%；滙豐（005）升0.86%。內銀股亦向上，中行（3988）升1.7%；工行（1398）升1.6%；建行（939）升1.1%。

國際金價偏軟，紫金黃金國際（2259）、紫金礦業（2899）、山東黃金（1787）齊跌逾3%。

衍生集團（6893）昨日宣佈馬志偉（別名馬浚偉）將獲委任為公司執行董事、董事會副主席及聯席行政總裁，5月20日起生效。衍生今早曾升168%至0.365元；中午報0.355元，升逾161%。

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0930：美國總統特朗普表示，已下令推遲原定於周二（19日）對伊朗發動的預定軍事打擊；伊朗最高領袖穆傑塔巴則發聲明，重申將考慮在敵人不擅長的領域開闢新戰線。國際油價昨日衝高後，今早見回落，紐約期油報102.94美元，跌約1.4%；布蘭特期油跌2.1%，報109.74美元。至於現貨金價跌約0.09%，報4,562美元。

美股三大指數周一個別發展，其中道指收市升159點或0.32%，報49686點；標指跌5點或0.07%，報7403點；納指跌134點或0.51%，報26090點。亞太區股市今早弱勢，日股今早跌約0.1%至60752點，韓股則跌逾3%至7260點。

網易開市升逾2% 滙控漲逾1%

港股方面，恒指今早高開18點，報25693點。藍籌股中，網易（9999）開市升2.6%，滙控（005）升1.4%，為表現最佳藍籌；相反，華潤萬象生活（1209）及京東（9618）分別跌2%及1.9%。

科網股個別發展，阿里巴巴（9988）及騰訊（700）開市分別跌0.9%及無起跌；美團（3690）跌0.7%；小米（1810）升0.07%，百度（9888）昨晚公佈業績後，開市跌0.15%。

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藥明合聯擬斥最多1億美元回購

個股消息中，藥明合聯（2268）擬動用最多1億美元的內部資金，委託專業受託人按市價在公開市場購買公司股份；該股開市報54.55元，升逾2%。

藥捷安康折讓18%配股

此外，藥捷安康（2617）擬配售383.6萬股，集資1.6億元，相當於經擴大已發行H股1.2%及已發行股份約0.9%，每股配售價40.83元，較上日收市價折讓18%；該股開市報47.38元，跌約5%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股78.76億元，國壽（2628）、理想汽車（2015）及騰訊（700）分別獲淨買入13.45億元、7.65億元及5.49億元；而盈富基金（2800）、阿里（9988）、泡泡瑪特（9992）分別遭淨賣出53.02億元、13.42億元及4.04億元。

