恒指半日升98點 騰訊反彈2% 中芯跌逾3% 黃仁勳料中國會放行H200｜港股開市

美國押後對伊朗發動軍事打擊，恒指今早高開18點後，最多升170點，高見25845點；中午收市升98點或0.39%，報25774點。成交額1,451.86億元。科指半日跌5點或0.11%，報4839點。

騰訊（700）今早曾升彈逾4%，半日升2.7%報461.4元，據報騰訊雲兩款模型將結束免費，轉為正式商用服務。阿里巴巴（9988）半日升1.5%，報133.7元；有報告指阿里雲在內地總市佔升至38.1%，整體穩居第一。百度（9888）績後一度升2.7%，中午升1.18%報136.3元。其餘重磅科技股，美團（3690）升0.48%；小米（1810）升0.06%；京東（9618）則跌0.6%。

智譜挫逾12% 迅策跌近一成

「AI三寶」捱沽，智譜 （2513） 挫12.7%，MINIMAX （100） 跌7.6%，迅策 （3317） 跌9.7%。

英偉達行政總裁黃仁勳估計，中國最終會允許從美國進口AI晶片。晶片股普遍下挫，中芯（981）跌3.49%；華虹半導體（1347）跌2.3%；天數智芯（9903）跌5.2%；瀾起科技（6809）跌4.7%。

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中銀香港破頂 中行工行升逾1％

金融股造好，中銀香港（2388）「破頂」升2.16%，報47.12元。渣打（2888）升2.54%；滙豐（005）升0.86%。內銀股亦向上，中行（3988）升1.7%；工行（1398）升1.6%；建行（939）升1.1%。

國際金價偏軟，紫金黃金國際（2259）、紫金礦業（2899）、山東黃金（1787）齊跌逾3%。

衍生集團（6893）昨日宣佈馬志偉（別名馬浚偉）將獲委任為公司執行董事、董事會副主席及聯席行政總裁，5月20日起生效。衍生今早曾升168%至0.365元；中午報0.355元，升逾161%。

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0930：美國總統特朗普表示，已下令推遲原定於周二（19日）對伊朗發動的預定軍事打擊；伊朗最高領袖穆傑塔巴則發聲明，重申將考慮在敵人不擅長的領域開闢新戰線。國際油價昨日衝高後，今早見回落，紐約期油報102.94美元，跌約1.4%；布蘭特期油跌2.1%，報109.74美元。至於現貨金價跌約0.09%，報4,562美元。

美股三大指數周一個別發展，其中道指收市升159點或0.32%，報49686點；標指跌5點或0.07%，報7403點；納指跌134點或0.51%，報26090點。亞太區股市今早弱勢，日股今早跌約0.1%至60752點，韓股則跌逾3%至7260點。

網易開市升逾2% 滙控漲逾1%

港股方面，恒指今早高開18點，報25693點。藍籌股中，網易（9999）開市升2.6%，滙控（005）升1.4%，為表現最佳藍籌；相反，華潤萬象生活（1209）及京東（9618）分別跌2%及1.9%。

科網股個別發展，阿里巴巴（9988）及騰訊（700）開市分別跌0.9%及無起跌；美團（3690）跌0.7%；小米（1810）升0.07%，百度（9888）昨晚公佈業績後，開市跌0.15%。

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藥明合聯擬斥最多1億美元回購

個股消息中，藥明合聯（2268）擬動用最多1億美元的內部資金，委託專業受託人按市價在公開市場購買公司股份；該股開市報54.55元，升逾2%。

藥捷安康折讓18%配股

此外，藥捷安康（2617）擬配售383.6萬股，集資1.6億元，相當於經擴大已發行H股1.2%及已發行股份約0.9%，每股配售價40.83元，較上日收市價折讓18%；該股開市報47.38元，跌約5%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股78.76億元，國壽（2628）、理想汽車（2015）及騰訊（700）分別獲淨買入13.45億元、7.65億元及5.49億元；而盈富基金（2800）、阿里（9988）、泡泡瑪特（9992）分別遭淨賣出53.02億元、13.42億元及4.04億元。

