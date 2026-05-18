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百度首季經調整少賺33%勝預期 AI佔一般業務收入逾半 李彥宏料未來幾季創更多價值

股市
更新時間：18:10 2026-05-18 HKT
發佈時間：18:10 2026-05-18 HKT

百度（9888）公布2026年首季業績，期內收入320.75億元（人民幣，下同），按年跌1.2%；經調整淨利43.32億元，按年少33%，均好過市場預期。百度首席執行官李彥宏指出，百度核心AI新業務收入達136億元，按年增長49%，其佔比首次超過一般性業務收入的一半，標誌AI已成為集團核心驅動力，預期AI將在未來幾個季度為百度創造更多價值。百度美股（BIDU）盤前升3.6%。

智能雲收入大增79% AI營銷服務增36%

期內百度一般性業務收入260億元，按年增長2%，當中傳統業務倒退，但被百度核心AI新業務錄的增長抵銷。愛奇藝收入為62億元，按年減少13%。

百度核心AI新業務中，季內智能雲基礎設施收入為88億元，按年增長79%；AI應用收入為25億元，按年大致持平；AI原生營銷服務收入達到23億元，按年增長36%。

傳統在線營銷收入跌22% 佔比降至48%

至於傳統的在線營銷服務收入為126億元，按年減少22%，其佔百度一般性業務的比重，由去年同期的63%下跌至48%。

蘿蔔快跑全無人訂單320萬張

無人車業務方面，百度首季全無人自動駕駛營運訂單達320萬張，3月內單周訂單量峰值超過35萬張，總訂單量按年增長超過120%。該集團表示，截至2026年4月，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過2,200萬張，並持續推進國際擴張。

李彥宏：AI已成為百度核心驅動力

李彥宏表示，在企業需求激增以及多年來打造的差異化全棧AI能力的支持下，智能雲基礎設施發展勢頭尤為強勁。他續稱，AI應用繼續獲得企業和個人用戶的認可，進一步驗證了百度AI創新的商業潛力，同時蘿蔔快跑在全無人自動駕駛營運訂單量方面持續錄得三位數增長，並推進其國際擴張。

CFO：一般性業務重回正增長

百度首席財務官何海健表示，百度一般性業務總收入按年增長2%，重回正增長，該業務非公認會計準則經營利潤則按季增長39%，至40億元。何海健指出，百度經營現金流於第一季度保持正值，為27億元，反映集團的經營效率及整體業務健康持續改善。

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