龍豐集團通過上市聆訊 坐擁31分店 面積最大1.3萬呎 為一款奶粉最大採購商

本地連鎖藥妝零售商龍豐集團昨日通過港交所上市聆訊，星展集團為其獨家保薦人。據早前消息，龍豐集團擬集資約1億美元（約7.8億港元）。根據弗若斯特沙利文資料，於2024年按零售銷售額計，集團在香港美妝產品、保健產品及藥品零售商中排名第二，市場份額為5.8%；而按零售銷售額計，集團是香港最大的藥品零售商，市場份額為5.2%，且按收入計，亦為香港第二大藥品及保健品零售商，市場份額約4.2%。

日本福岡設採購辦公室

招股文件又指，集團從全球眾多供應商採購產品，截至去年11月30日，擁有超過600家供應商，包括香港本地分銷商以及主要位於日本、韓國、東南亞、歐洲及美國的海外供應商；並於日本福岡設立採購辦公室，專責採購吸引目標客戶的當地產品。

美素佳兒及幸福傷風素最大採購商

根據供應商資料，按美素佳兒（Friso）向藥房等傳統銷售渠道的年度總銷售額計，集團於2022年至2024年均為香港Friso嬰幼兒配方奶粉產品的最大採購商；以及按幸福醫藥向香港藥房的年度總銷售額計，集團於2022年至2024年均為幸福傷風素36片裝、特強幸福傷風咳素36片裝、速效幸福傷風感冒素36片裝及特強幸福傷風咳素24片裝的最大採購商。

7間店舖未達投資回報點

門店方面，集團在港經營31間零售店，包括6間位於香港島、11間位於九龍及14間位於新界，總可用樓面面積逾12.3萬平方呎，其中位於旺角的最大零售店建築面積約1.75萬平方呎，可用樓面面積約1.29萬平方呎。集團又提到，目前7間店舖尚未達到投資回報點，大部分於2025年4月1日後開業，但一般於2至8個月內可達到投資回報點。

在內地三大電商平台營運

線上銷售平台方面，官方網店提供每周7天、每天24小時的渠道，於往績記錄期間已出售超過6,500個SKU；同時，集團在中國三大電商平台上以電子商務貿易商身份營運，包括天貓店、微信店及京東店，並已出售超過7,000個SKU。

擬上市後建議派發年度股息

業績方面，截至2026財政年度首八個月，總收入約20.35億元，按年增34.7%；期內溢利約1.48億元，按年增85.8%。董事會擬於上市後建議派發年度股息，其金額不低於該年度可供分配予股東溢利的50%，惟須考慮多項因素，包括經營及盈利狀況、資本需求及盈餘及整體財務狀況等。

集資加強銷售網路 或增11間店

至於集資所得用途，集團計劃用於擴大和加強實體及線上銷售網路，當中包括預期至2029年3月31日止期間在香港開設最多11間新零售店，每個財政年度擬開設3至4家新店；用於品牌管理及市場推廣；用於擴充及升級現有採購辦事處及倉庫；用於升級及改良資訊科技系統；用於償還未償還貸款，以及用於尋求選擇性策略投資及收購機會等。

