中電首季售電量升3.2% 受惠經濟向好及AI需求 中期息派0.63元

中電控股（002）公布，派發第一期中期息每股0.63元，按年持平。中電表示，本港首季售電量按年上升3.2%，主要受惠於香港經濟持續向好，帶動大部分行業的電力需求上升，當中數據中心的售電量按年上升11.1%，反映人工智能及數碼服務的需求持續增加。

中電表示，儘管中東地緣政治局勢持續緊張，影響全球燃料供應及成本，但中華電力憑藉多元化的燃料組合，包括來自廣東省大亞灣核電站價格穩定的核能，得以維持高度可靠的電力供應。

冬季較暖 住宅售電量跌2.9%

中電指出，本港中華電力的售電量按年上升3.2%，至73.19億度。按各類別劃分，當中住宅客戶的售電量下跌2.9%，因冬季天氣較和暖及香港居民在假日期間外遊增加所致；商業、基建及公共服務，以及製造業的售電量增長則達5.2%至5.3%。

該集團指出，北部都會區的發展對香港的未來至關重要，中華電力正於落馬洲河套區、元朗及洪水橋等地區投資興建電力基礎設施。中電續指，隨著政府於3月份批出沙嶺數據園區用地以發展超算中心，中華電力一直與中標者保持緊密溝通，配合其不同營運階段的能源需求，提供度身訂制的供電方案。

可再生能源發電量仍錄增長

內地業務方面，中電指，其零碳能源資產的營運保持穩定，廣東省大亞灣核電站和陽江核電站的發電量及電價維持穩定，令核電資產組合的財務貢獻保持穩健。該集團續稱，儘管風及太陽能資源略為轉弱，但水資源條件改善令水力發電量有所上升；縱使中電中國在廣東以外大部分營運地區受到電網限電增加的影響，但季內的可再生能源發電量仍錄得按年增長。

中電中國佔少數股權的燃煤投資項目，因受市場競爭加劇影響，於首季的發電量有所下降。中電指，整體而言，由於相關項目採用當地採購的煤炭，其營運在全球能源市場波動下仍保持韌性。

澳洲競爭激烈 客戶持續流失

海外市場方面，中電指出，其澳洲業務公司EnergyAustralia零售業務市場競爭激烈，導致客戶持續流失，令EnergyAustralia截至3月底的客戶帳戶數量減少約2.7萬個，至227萬個；生活成本壓力持續影響客戶，並為EnergyAustralia的零售業務帶來挑戰。中電指，EnergyAustralia將繼續致力支援面對經濟困難的客戶。

該集團指出，隨著澳洲能源監管機構表示，將因應批發電價及其他供應成本下降而下調基準電價，澳洲東部各州的零售電價將於7月下調，另外7月起部分地區須在中午太陽能發電最充沛的時段，提供免費電力。

中電表示，EnergyAustralia零售業務的技術基礎設施及營運模式現代化計劃取得良好進展；此外作為營運變革的一部分，EnergyAustralia已完成將包括科技等核心企業職能轉移至合作夥伴塔塔諮詢服務（Tata Consulting Services）。

完成出售印度市場燃煤資產

至於印度市場的Apraava Energy於3月根據與Jindal Jhajjar Power的協議，完成出售旗下唯一的燃煤資產，交易完成後現有的資產均為零碳能源

資產。中電指，Apraava Energy可再生能源項目首季的營運保持穩定，然而自然資源減少，導致風電及太陽能發電量較去年同期略有下降。