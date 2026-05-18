恒指跌287點 騰訊阿里續腳軟 金股捱沽 專家料短線仍弱勢｜港股收市

中東局勢轉趨緊張，市場加息憂慮升溫，環球債息攀升下，亞洲股市普遍受壓，加上中國三頭馬車均遜預期，港股周一低開低走，惟午後隨著人民幣走強，及滬深股市靠穩惟港股帶來支持，恒指收復部分失地收市，全日收報25675點，跌287點。大市成交回落至2927億元，不足三千億元。北水轉流出78.76億元。

港股創逾一月低 內房未見起色 龍湖瀉7.8%

恒指低開124點，最多跌457點，見25505點，險守25500關，午後反覆收復失地，最終全日收報25675點，跌287點。恒指連跌兩日，累跌714點，創逾1個月低位。國指收報8597點，跌93點；科指收報4844點，跌96點。

內房市場未見起色，內地首4月房地產開發投資下跌13.7%，銷售額按年亦跌14.6%。內房股和物管股跌幅靠前。龍湖（960）大跌7.8%，收報8.54元，為表現第二差藍籌股；華潤置地（1109）挫4.7%，收報35.92元；中國海外發展（688）走低3.6%，收報15.92元；物管股華潤萬象生活（1209）瀉6.2%，收報45.8元；中海物業（2669）下滑3.5%，收報3.91元。

燃油車降價潮拖累汽車股急挫 理想跌逾14%

內媒報道，內地市場近期確實掀起新一輪「燃油車降價潮」，降幅最高達3成，拖累整個汽車板塊急跌。長城汽車（2333）大跌3.9%，收報11.04元；吉利汽車（175）挫4.8%，收報20.58元；電車股比亞迪（1211）亦跌2.7%，收報93.8元；零跑汽車（9863）瀉7.8%，收報41.68元；另外，遭大行花旗唱淡新車定價低於預期的理想（2015）大跌14.2%，收報64.9元，為表現最差藍籌股。

國際金價下挫，黃金股挨沽，潼關黃金（340）走低7.2%，收報2.46元；赤峰黃金（6693）跌4.6%，收報35.9元；紫金（2899）下降2.1%，收報34.42元，同系的紫金黃金國際（225*9）下滑2%，收報150元。

中電信推商用Token套餐 股價揚6%

中美元首會面，未見有助AI發展政策，科技股普遍續弱。阿里巴巴（9988）跌0.5%，收報131.7元；百度（9888）下滑0.8%，收報134.7元；騰訊（700）下滑1.6%，收報449.2元；芯片股中，中芯國際（981）回落3.4%，收報68.7元。

中國電信(728)推出系列試商用Token套餐，股價揚6%，收報5.64元，為表現最佳藍籌股；其他電訊服務股亦逆市上漲，中國聯通（762）漲3.8%，收報7.94元；中國移動（941）升0.2%，收報86.4元。

新股翼菲科技一手賺逾2300元

個股方面，首掛新股翼菲科技（6871）收報53.75元，較招股價30.5元大升76.2%，不計手續費，一手賬面賺2325元；邁富時（2556）以上日收市價相同的價格，配股集資5億元，股價逆市揚4.2%，收報42.26元。勝宏科技（2476）獲納入港股通證券名單，即日起生效，股價大升8.5%，收報3688元。

郭思治：暫缺利好消息 恒指或試25200點

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，通脹升溫下，環球加息預期加劇；美股先前不斷創新高，說明海外資金有其他更優選擇，而港股缺乏足夠吸引力，加上恒指重磅股阿里巴巴和騰訊向下累市，因此港股周一難扭轉弱勢。他續指，現時市場缺乏刺激港股向上的利好消息，真正有資金實力的大宗交易參與者，現階段對港股興趣不大，料港股短期內弱勢維持，恒指後市或有機會下試25200點。



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受累於中東風險再起，以及加息憂慮升溫，恒指今早低開123點後，持續弱勢，最多曾跌457點，低見25505點，臨近中午跌幅收窄，最終半日跌350點或1.35%，報25612點，成交金額1,612億元。科指半日收報4838點，跌102點或2.08%。

重磅藍籌股中，阿里（9988）及騰訊（700）半日分別跌1.7%及1.5%，連同滙控（005）跌1.4%，為3隻主要拖累恒指走勢股份。若單計股份變幅，理想汽車（2015）大跌逾14%，為表現最差藍籌，龍湖（960）及華潤萬象生活（1209）亦分別跌7%及5.6%。

花旗：理想推新車型僅「中性」

消息面上，理想上周五（15日）推出升級版L9車型，其中L9 Livis版最終定價較預售價低7萬元人民幣，但花旗發報告指其性價比僅與同級對手看齊，並非遊戲規則改變者。該行認為，L9 Ultra及Livis的推出是中性結果，給予理想H股目標價72.7元，維持「中性」評級。

另一方面，據報內地近期市場多款燃油車同步啓動降價，其中長安汽車旗下逸動經典版上市售價，較指導價下降26%。除了理想汽車外，多隻汽車股亦向下，零跑汽車（9863）半日跌近11%，長城汽車（2333）及吉利汽車（175）跌逾5%，比亞迪（1211）則跌逾3%。

國際金價下挫，黃金股亦屬跌市重災區之一，其中潼關黃金（340）半日跌逾7%；赤峰黃金（6693）跌5%；中國白銀（815）跌4.8%；招金（1818）亦跌4.7%。

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「習特會」未能為市場帶來驚喜消息，美國擬重啟向伊朗動武，特朗普周日（17日）警告結束戰事的談判進展停滯，形容伊朗「時間緊迫」，加上市場憂慮美國或重啟加息及縮表，有分析估計環球市場短期內或反覆下行，恒指後市恐下試約25500點，惟在內地經濟數據強勁支撐下，港股抗跌能力或優於外圍股市。

美債息顯著向上 金價銀價受壓

美國債息顯著向上，其中10年期債息升至4.623厘、30年期債息更升至5.146厘。據外媒引述DoubleLine Capital行政總裁Jeffrey Gundlach指出，聯儲局在下次政策會議上減息「根本不可能」，明言當前通脹環境不支持任何寬鬆政策。

金價及銀價受壓，現貨金價今早跌約0.8%至4,500美元關口附近，銀價跌逾2%至74.36美元。相反，油價向上，布蘭特期油升1.6%至111.05美元，WTI原油期貨亦升約2%至107.48美元。

韓股一度跌逾4% 恒指低開

亞太區股市向下，日股暫跌逾1%至60787點；韓股今早曾跌逾4%後回穩，暫跌逾1%至7416點。港股方面，恒指低開123點，報25838點。藍籌股中，理想汽車（2015）開市跌逾4%、洛陽鉬業（3993）跌逾3%，為表現較差藍籌。

科網股方面，阿里巴巴（9988）及騰訊（700）開市分別跌1.4%及跌0.3%；美團（3690）跌0.6%；小米（1810）逆市升1%，百度（9888）則跌0.4%。

邁富時配股集資5億

個股消息中，邁富時（2556）向兩名認購人配售1,233.34萬股股份，集資5億元，佔擴大後股本約4.61%，每股認購價40.54元，與上日收市價相同；該股開市升0.4%，報40.7元。

勝宏科技獲納入港股通

勝宏科技（2476） 獲納入港股通證券名單，今日（18日）起生效；惟該股開市跌0.5%，報338.4元。

翼菲公開發售超購14854倍

翼菲科技（6871）今日首日上市，公開發售部份超購約14,854倍，一手中籤率為3%，國際配售超購8.77倍；該股開市升79%，報54.65元。

曾永堅：恒指或下試25500點

香港股票分析師協會副主席曾永堅表示，「習特會」未能為市場帶來超出預期的政策利好，加上中東局勢升級及美國通脹升溫，令市場憂慮美國重啟加息和縮表行動，在上述陰霾下，環球市場短期內或維持反覆下行，港股亦可能同樣受壓，恒指或下試250天線，約25500點。

他續指，根據現時中國經濟狀況，本周出爐的三頭馬車數據有望勝預期，加上近兩個月港股並未出現類似韓、日、台股那樣顯著的升幅，令港股抗跌能力較高，惟恒指夜期低水，料恒指今日低開機會大。

高歌證券金融首席分析師聶振邦亦說，港股表現取決於外圍市場，從技術面看恒指或有跌穿在25500點可能。

聶振邦：韓股走弱或標誌AI升浪結束

韓國綜合指數上周五破頂後急跌逾6%，領跌全球股市。曾永堅表示，韓股日前劇烈波動源自於股市不會無止境上升，韓股估值已反映市場的樂觀情緒，以及韓國是典型高槓桿市場，當機構投資率先減倉AI相關股份時，散戶跟風拋售加上融資盤強制平倉，會放大韓股跌幅。

聶振邦則認為，自4月初以來，韓股已連漲逾一個月，而上周韓國政府提出「國民紅利」新政策，引發市場對半導體企業的擔憂，若韓股本周繼續走弱，或標誌本輪AI升浪已結束，恐拖累港股半導體股和市場投資氣氛。

