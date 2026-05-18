中東風險再起+債息抽升憂慮 恒指低開逾百點 勝宏獲納北水 翼菲首掛升79%｜港股開市

「習特會」未能為市場帶來驚喜消息，美國擬重啟向伊朗動武，特朗普周日（17日）警告結束戰事的談判進展停滯，形容伊朗「時間緊迫」，加上市場憂慮美國或重啟加息及縮表，有分析估計環球市場短期內或反覆下行，恒指後市恐下試約25500點，惟在內地經濟數據強勁支撐下，港股抗跌能力或優於外圍股市。

美債息顯著向上 金價銀價受壓

美國債息顯著向上，其中10年期債息升至4.623厘、30年期債息更升至5.146厘。據外媒引述DoubleLine Capital行政總裁Jeffrey Gundlach指出，聯儲局在下次政策會議上減息「根本不可能」，明言當前通脹環境不支持任何寬鬆政策。

金價及銀價受壓，現貨金價今早跌約0.8%至4,500美元關口附近，銀價跌逾2%至74.36美元。相反，油價向上，布蘭特期油升1.6%至111.05美元，WTI原油期貨亦升約2%至107.48美元。

韓股一度跌逾4% 恒指低開

亞太區股市向下，日股暫跌逾1%至60787點；韓股今早曾跌逾4%後回穩，暫跌逾1%至7416點。港股方面，恒指低開123點，報25838點。藍籌股中，理想汽車（2015）開市跌逾4%、洛陽鉬業（3993）跌逾3%，為表現較差藍籌。

科網股方面，阿里巴巴（9988）及騰訊（700）開市分別跌1.4%及跌0.3%；美團（3690）跌0.6%；小米（1810）逆市升1%，百度（9888）則跌0.4%。

邁富時配股集資5億

個股消息中，邁富時（2556）向兩名認購人配售1,233.34萬股股份，集資5億元，佔擴大後股本約4.61%，每股認購價40.54元，與上日收市價相同；該股開市升0.4%，報40.7元。

勝宏科技獲納入港股通

勝宏科技（2476） 獲納入港股通證券名單，今日（18日）起生效；惟該股開市跌0.5%，報338.4元。

翼菲公開發售超購14854倍

翼菲科技（6871）今日首日上市，公開發售部份超購約14,854倍，一手中籤率為3%，國際配售超購8.77倍；該股開市升79%，報54.65元。

曾永堅：恒指或下試25500點

香港股票分析師協會副主席曾永堅表示，「習特會」未能為市場帶來超出預期的政策利好，加上中東局勢升級及美國通脹升溫，令市場憂慮美國重啟加息和縮表行動，在上述陰霾下，環球市場短期內或維持反覆下行，港股亦可能同樣受壓，恒指或下試250天線，約25500點。

他續指，根據現時中國經濟狀況，本周出爐的三頭馬車數據有望勝預期，加上近兩個月港股並未出現類似韓、日、台股那樣顯著的升幅，令港股抗跌能力較高，惟恒指夜期低水，料恒指今日低開機會大。

高歌證券金融首席分析師聶振邦亦說，港股表現取決於外圍市場，從技術面看恒指或有跌穿在25500點可能。

聶振邦：韓股走弱或標誌AI升浪結束

韓國綜合指數上周五破頂後急跌逾6%，領跌全球股市。曾永堅表示，韓股日前劇烈波動源自於股市不會無止境上升，韓股估值已反映市場的樂觀情緒，以及韓國是典型高槓桿市場，當機構投資率先減倉AI相關股份時，散戶跟風拋售加上融資盤強制平倉，會放大韓股跌幅。

聶振邦則認為，自4月初以來，韓股已連漲逾一個月，而上周韓國政府提出「國民紅利」新政策，引發市場對半導體企業的擔憂，若韓股本周繼續走弱，或標誌本輪AI升浪已結束，恐拖累港股半導體股和市場投資氣氛。

