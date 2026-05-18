中東硝煙再起 Nvidia業績將出爐｜一周前瞻

「習特會」於上周已落幕，本周將迎來多項事件密集的超級周，包括AI龍頭的Nvidia（NVDA）業績出爐、中美等國多項關鍵宏觀數據的揭盅，及鮑威爾擔任聯儲局主席的最後一次會議紀要亦要出爐。值得留意的是，中東戰局仍未落幕，傳美以兩國擬重啟對伊朗軍事行動，意味著中東戰局或將重新升溫，預料多重因素疊加下，本周金融市場將維持震盪。

美以傳最快本周恢復對伊朗軍事行動

根據外電引述消息報道，美國總統特朗普的核心團隊已擬定對伊朗軍事打擊預案，若特朗普決定打破談判當前僵局，美軍預計最快本周將再度對伊朗發動空襲。另外，一位以色列高級官員亦稱，以色列正在爲即將重啓針對伊朗的軍事行動做準備，軍事行動可能將「持續數天甚至數周」。

AI算力成業績焦點

本周的重中之重事件非Nvidia業績莫屬。該公司將本周三美股盤後公布最新季度業績，市場預期其營收將升至約800億美元，市場關注的核心在於Blackwell GPU的出貨量是否能超出預期，以及毛利率能否守穩75%的關鍵水平。作為美股納指的權重股，Nvidia的成績表勢必影響該指數的表現，和左右環球半導體板塊的市場情緒。

與此同時，科技界另一盛事谷歌開發者大會於本周內舉行，本屆大會全面聚焦人工智能（AI）、Gemini模型、Android系統生態以及前沿的XR技術，該大會有望為各大開發者和科技愛好者展示未來一年的技術藍圖。

另外，沃爾瑪、家得寶等重要美股，和港股百度（9888）、網易（9999）等科企亦將於本周內相繼公布最新季度業績。

鮑威爾任內最後議息記錄公布

在貨幣政策方面，香港時間周四凌晨，聯儲局將會公布4月會議記錄，這亦是卸任主席鮑威爾任內的最後一次會議，市場關注記錄內容是否顯示聯儲局內部分歧加劇，並將會從中揣測儲局未來的減息步伐。

此外，於周四中國將公布最新LPR報價，市場預期1年期LPR及5年期以上LPR將分別維持於3.0%及3.5%，或連續十二個月不變。

中美經濟數據密集出爐

宏觀經濟層面，中國4月「三頭馬車」數據將於周一（18日）率先公布，其後中國統計局將就國家經濟運作舉行記者會。根據大行中金早前預測，中國4月「三頭馬車」數據可能分化，其中規模以上工業增加值按年增速將小幅上升，增速或升至5.8%；社會消費品零售總額4月增速回落至1.4%，3月為1.7%。另外該行還預計，4月固定資產投資或小幅放緩，1至4月固定資產投資增速或為1.4%（1至3月為1.7%）。

同時本周內，美國5月費城聯邦儲備銀行製造業指數、5月製造業和服務業PMI指數、初請失業金人數及密歇根大學消費者信心指數終值等重磅經濟數據將出爐，預期該些數據將為美國聯儲局後續政策提供更多方向。

四新股本周在港掛牌

新股方面，翼菲科技（6871）、馭勢科技（1511）、拓璞數控（7688）、丹諾醫藥（6872）4隻新股亦將於本周內在港交所掛牌上市。