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高通脹恐觸發美股災 美銀：CPI破4%標指必跌 「6月初沽貨獲利良機」

股市
更新時間：10:31 2026-05-16 HKT
發佈時間：10:31 2026-05-16 HKT

原油價格飆升引發全球通脹擔憂，美股三大指數大幅回落。道指收市跌537點或1.07%，報49526點；標指跌92點或1.24%，報7408點；納指跌410點或1.54%，報26225點。雖然周五顯著下跌，標指仍連續第七周上漲，為自2023年12月結束九周連漲以來最長的周線升勢。納指和道指本周收跌，其中納斯達克終結了六周連升。美國銀行策略師表示，美股在6月初已具備獲利了結的條件。

世界杯開鑼股市料靜

彭博報道引述Michael Hartnett美銀團隊的報告，指通脹壓力正對美國產生廣泛影響，包括能源、交通成本到房租等各個領域。而6月的一系列重要日子可能引發股市的謹慎情緒，包括OPEC會議、世界杯開幕、G7峰會，以及沃什執掌聯儲會後的首次議息會議，這些都被視為潛在的催化劑。Hartnett表示，向股票和科技股「多頭投降」的過程會在未來幾周內徹底完成，6月初將是減倉套現的好時機。

CPI恐中選前恐破5%

美國4月通脹數據正表現出強勁的加速。戰爭導致能源價格上漲推高了貨運成本，美國生產者價格指數(PPI)上升6%，創下2022年以來的最快增速。同時，消費者價格指數(CPI)增速達3.8%，也高於經濟學家的預期。Hartnett及其團隊指，除非過去半年中0.4%的按月增速迅速放緩，否則CPI將在11月中期選舉前突破5%。這種局面對於股市而言並非好兆頭。

標指半年平均跌7%

Hartnett表示，當CPI攀升至4%以上時，「風險資產就會開始出現波動」。根據過去100年的數據，一旦通脹跨過這一門檻，標指在隨後的三個月內平均下跌4%，六個月內平均下跌7%。

對通脹的擔憂已將10年期美債息推高至4.5%以上，30年期美債息更是突破了5%。有分析指，美債息飆升，債券相較高風險股票顯得更具吸引力，導致資金從股市撤離。

Slatestone Wealth首席市場策略師Kenny Polcari表示，市場開始意識到，此前漲得太快、太超前了。投資者並沒有充分關注債券市場以及經濟數據所釋放的訊號，而是完全沉浸在AI概念帶來的動量交易之中。

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