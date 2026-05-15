美國加息預期升溫 長債息見一年新高 道指瀉500點 AI股捱沽

美國通脹升溫，市場對今年減息幾近無望，並預計最快明年初加息。美國10年期長債息抽升至一年高位，美股AI股重現沽壓，道指早段挫逾500點。

道指報49528點，跌535點；標指報7397點，跌104點或1.4%；納指報26097點，大跌538點或2%。10年期債息高見4.581厘，急升9.4點子，見一年新高。

Intel挫7% 美光插6%

早前熱炒AI主題板塊遭拋售，晶片股英特爾（INTC）挫逾7%；美光科技（MU）跌逾6%；閃迪（SNDK）跌逾4%。

Nvidia Tesla跌4%

明星股亦捱沽，Nvidia（NVDA）及特斯拉（TSLA）急跌4%；亞馬遜（AMZN）跌2%。但微軟（MSFT）逆市升逾1%。

年底加息機率近半

利率期貨監察工具FedWatch數據顯示，今年底前主流認為美國利率不變及加息的機率「五五開」，分別是51.5%及48.5%，減息的機率僅得0.4%；而明年1月加息已成主流。

專家：科技股升勢難持續 短期受獲利盤影響

美國金融智庫Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli指出，最近數周科技股的升勢難以持續，當市場資訊出現一些風吹草動，股份很易受獲利回吐影響。

瑞銀料核心通脹回落 年底可繼續寬鬆

瑞銀首席投資辦公室全球股票投資總監Ulrike Hoffmann-Burchardi則認為，聯儲局主席即將由沃什上場，預計對方仍會忽略短期關稅或油價推動的通脹，並相信核心通脹將於未來幾個月內回落，而且薪金及經濟增長放緩，令聯儲局可於今年底回復寬鬆貨幣政策。