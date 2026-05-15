特朗普個人股票倉全公開 美伊戰前曾大手沽科技股 開戰後再入貨 「首季買賣達數千萬美元」

美伊戰爭2月28日開打，美股3月一度急挫。美國總統特朗普今年第一季（1至3月）的財務披露顯示，他在今年2月開戰前，大手沽出微軟、Meta及亞馬遜的持股。3月中下旬美股持續下跌，他則買入微軟、甲骨文等科技股，更在股市接近見底時買入一隻指數ETF。

2月沽微軟Meta亞馬遜

特朗普周四提交給美國政府道德辦公室的文件超過100頁，披露特朗普在第一季買入多間美國大型公司的股票及債券，總額達數千萬美元以上。當中他買入了英偉達、甲骨文、微軟、波音及Costco等公司的資產，每間公司買入規模最高達500萬美元，由於與國會議員申報的報告不同，特朗普不需要具體交代他交易的資產類別，因此未知這些交易中有多少涉及股票。

特朗普今年首季有4宗大手沽貨，均出現在對伊朗戰爭前。（披露文件截圖）

值得留意是，特朗普有多宗大額沽貨發生在美伊戰爭前，當括1月12日出售了一隻Vanguard ETF，金額介乎於500萬至2500萬美元。在2月10日、美伊開戰前約兩周，特朗普又大手沽出三間科技公司的持股，分別是微軟、Meta及亞馬遜，金額介乎於500萬至2500萬美元之間。雖然他同日有買入英偉達、博通等科技公司，但金額規模少得多，僅100萬至500萬美元之間。

3月底精準「撈底」ETF

戰爭導致美股今年3月急挫，標普500指數在3月30日跌至6300點水平的低位，特朗普在3月27日買入了一隻羅素1000指數的ETF，可謂非常貼近大市底部。另外在3月17日及19日，分別買入甲骨文、微軟、Uber等科技股，涉資100萬至500萬美元。

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多間公司有潛在利益衝突

另一方面，特朗普買賣的公司，不少與政府決策有潛在利益衝突，例如英偉達，其晶片向海外銷售需要美國政府批准，特朗普也多番買賣其股票。另一間是去年8月獲美國政府入股10%的英特爾，特朗普首季亦有6宗交易涉及這間公司。

白宮表示，特朗普本人及其家人並未替他做投資決策，是獨立的財務管理人使用模擬公認指數（replicate recognized indexes）的投資程序替他買賣資產。

與歷任總統不同，特朗普並未剝離資產或將其轉入由獨立監管人管理的盲目信託（blind trust）。他龐大的商業帝國由兩個兒子管理，並在多個與總統政策交叉的領域運作。

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特朗普提交的交易披露文件