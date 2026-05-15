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港股高開1點 中芯績後升3% KOSPI首破8000點

股市
更新時間：09:25 2026-05-15 HKT
發佈時間：09:25 2026-05-15 HKT

美股三大指數集體收漲，道指再次突破5萬關口，升0.75%，報50063點；標普500指數升0.77%；納斯達克綜合指數升0.88%，標指及納指續創新高。至於反映中概股的中國金龍指數則收跌3.3%。

「英偉達挑戰者」Cerebras首掛飆68% 

英偉達（NVDA）升逾4%，市值收於5.7萬億美元之上，英偉達目前連升七日，累積升20%；被視為「英偉達挑戰者」的AI公司Cerebras（CBRS）正式登陸納斯達克，收報311.07美元，升68%。

亞太市場方面，韓國綜合股價指數（KOSPI） 首次升破8000點，主要受AI及機器人主題的持續推動 ，惟三星電子與工會的工資談判以及可能發生的罷工，韓國Kospi指數的最大成分股三星電子股價一度下跌2%；同樣受到AI熾熱情緒帶動，日本股市早盤走高，科技、電子和汽車股領漲。

港股方面，恒指今早高開1點，報26391點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）升0.07%；騰訊（700）升0.9%；京東（9618）升0.15%；美團（3690）跌1.4%；百度（9888）跌0.64%；小米（1810）跌0.38%。

此外，中芯國際（981）業績造好，第一季度收入為25.05億美元，較上季增長0.7%，第二季度收入預計增長14%至15%，股價開市升3.36％；華虹半導體（1347）第一季度業績同樣強勁，收入達6.6億美元，歸母淨利潤激增513%，第二季指引樂觀，收入及毛利率皆上調，股價開市升2.6%。

北水動向方面，騰訊（700）、瀾起科技（6809）、天岳先進（2631）分別獲淨買入4.31億港元、3.25億港元、1.49億港元；阿里巴巴（9988）、小米（1810）、中國移動（941）分別遭淨賣出37.96億港元、8.64億港元、5.39億港元。

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