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阿里健康全年經調整多賺19% 首派股息19.47分 擬削股份溢價支付

股市
更新時間：18:58 2026-05-14 HKT
發佈時間：18:58 2026-05-14 HKT

阿里健康（241）3月底止全年經調整淨利潤23.26億元（人民幣，下同），按年增長19.3%。阿里健康上市以來首次派息，末期息每股5.95分，以及特別息每股13.52分，合共0.1947元。

削股份溢價帳100億人幣 料不影響還債能力

阿里健康指出，由於該公司累計虧損的金額約11.78億元，並無足夠可供分派予股東的實繳盈餘，因此建議削減股份溢價帳的100億元，以支付派息。截至今年3月底，計入股份溢價帳進帳額的金額約516.69億元。阿里健康表示，此舉可增加可分派儲備，同時相信不會因此無法償還到期負債。

收入增12% 醫藥及數字業務推動

期內阿里健康收入342.55億元，按年增長12%，主要由於醫藥自營業務、醫療健康及數字化服務業務穩健發展；毛利率為24%，收窄0.3個百分點，因商品價格力投入及促銷所影響致。

三大業務板塊中，醫藥自營業務收入296.6億元，增13.6%；醫藥電商平台業務收入36.4億元，增1.4%；而醫療健康及數字化服務業務收入9.52億元，增長7.5%。

探索「AI+醫療」產業革新路徑

阿里健康表示，一直致力於深度融合人工智能（AI）技術與醫藥全鏈路服務能力，構建線上線下協同的智慧醫療生態體系，未來會持續以用戶需求為中心，通過AI持續賦能醫藥健康品的可及性與服務效率，並積極探索「AI+醫療」的產業革新路徑。

CFO屠燕武請辭 盛夢月接任

另外，阿里健康執行董事兼首席財務官屠燕武已請辭，以便投入更多時間於個人事務和發展，該公司委任前阿里巴巴（9988）集團財務總監盛夢月接替職務。

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