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MiniMax及智譜自由流通股比例僅半成 禁售期7月屆滿「空軍」恐出動

股市
更新時間：11:11 2026-05-14 HKT
發佈時間：11:11 2026-05-14 HKT

中國AI大模型股MiniMax（100）和智譜（2513）今年1月上市以來，股價分別飆升近400%和900%。彭博引述滙豐報告指，兩間公司自由流通股數量極少。不過，該行相信隨著兩間公司的股份禁售期在7月屆滿，現時的稀缺性溢價或將逐漸消失。

兩隻大模型股最新個別發展，MiniMax（100）升4.3%，報853.5元；智譜（2513）則跌3%，報1,115元。

報道引述滙豐分析，MiniMax僅有5%的股份可自由交易，65%由IPO時的基石投資者和員工持有，而這些股份在7月8日之前無法交易。此類投資者的禁售期通常為6個月，而公司高層的禁售期將於2027年1月結束。

至於智譜，其自由流通股比例為4%，滙豐估算其基石投資者所持有的6%股份，於7月7日解禁，另外40%的股份由員工及其他持有人持有，將從明年1月起陸續解禁。

大量股份處鎖定期限制沽空活動

股份禁售期屆滿一方面會為公司股​​價帶來壓力，另一方面流通量上升，也將部分投資者更容易進行沽空。安本投資的投資經理Bush Chu表示：「這在部分IPO股票中很常見，由於大量股份仍處於鎖定期，限制了沽空活動，也推遲了一些看空觀點的體現。」

報道引述S3 Partners數據，沽空MiniMax和智譜的年化成本分別約為股價的39%和 27%，而普通流動性股票僅為0.25%。Maybank Securities的Tareck Horchani 表示，這樣的借貸成本「極其昂貴」，「這是一個非常嚴重的錯位。」而根據標普全球數據，智譜和 MiniMax的總沽空頭寸分別不足其流通股的4%。

安本投資：估值預期超基本面

另一方面，一些未實現盈利的AI模型股開始面臨市場質疑，包括競爭加劇、價格戰風險以及技術變現能力等問題。Bush Chu表示，一些語言模型公司的估值預期超過基本面。

競爭者上市 「稀缺性溢價」不再

一方面，小米（1810）、騰訊（700）等大型科企也加入了大模型競賽，另一方面，其他AI初創公司如階躍星辰、月之暗面和百川智能也計劃上市。滙豐分析師Ritchie Sun等在研究報告中表示，競爭對手的IPO將「降低MiniMax等公司的稀缺性溢價」。

 

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