丹諾醫藥今日招股 每手入場費3823元 集資最多6.27億元

生物科技公司丹諾醫藥（6872）今日（5月14日）招股，每股招股價75.7元，以每手50股計，每手入場費3,823.17元。

招股引入5名基石投資者 藥明康德參與前期投資

丹諾醫藥擬全球發售828.06萬股H股，其中香港發售佔約10%，其餘為國際發售。是次招股引入5名基石投資者，包括AMR Action Fund， L.P、AMR Action Fund， SCSp、華圓管理諮詢（香港）有限公司、東方資產管理（香港）有限公司、駿昇環球有限公司為基石投資者，投資金額2.3億元。

以往丹諾醫藥曾完成7輪股權融資，主要投資機構包括藥明康德、Cumbre、元禾控股、北極光創投、通和實體、高特佳實體、中山創投、AMR盧森堡、農銀中國等。

創始人曾任全球結核病新藥研發聯盟首席科學官

丹諾醫藥是次上市料集資約5.58億元，當中71%將用作核心產品的研究、開發、註冊備案及商業化。集團現時已建立一條由七項創新項目組成的管線，包括兩項核心產品，第一項是利福特尼唑(TNP-2198)，一款新分子實體（NME）候選藥物在中國及美國作為三聯療法的一部分與阿莫西林和PPI聯合使用治療幽門螺桿菌感染，亦在中國作為單藥療法用於治療細菌性陰道病及艱難梭菌感染。

第二項為利福喹酮(TNP-2092注射劑)，一款三靶點治療植入體相關細菌感染，如急性細菌性皮膚及皮膚結構感染（ABSSSI）及人工關節感染（PJI）以及在中國及美國治療左心室輔助裝置感染（LVADI）及中心靜脈導管相關血流感染（CRBSI）的候選藥物。

丹諾醫藥創始人馬振坤博士，於傳染病領域的新葯開發方面擁有逾30年經驗。他曾任全球結核病新藥研發聯盟首席科學官、Cumbre Inc.的醫學化學總監，並於雅培公司擔任副研究員。

丹諾醫藥招股於下周二（5月19日）中午截止，預計於下周五(5月22日)掛牌。