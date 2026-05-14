阿里AI戰略獲大行唱好 看升近三成 瑞銀：已成中國AI供應鏈代表

阿里巴巴（9988）績後造好，最新升6.1%，報141元。阿里巴巴首席執行官吳泳銘在業績電話會議上直言，現在阿里的服務器內幾乎沒有一張卡是空的，並預計其AI模型與應用服務的年化經常性收入（ARR）今年底將突破300億元人民幣。瑞銀及富瑞均看好阿里AI業務，並上調目標價至179元，意味潛在升幅近三成。

瑞銀指阿里的投資主題已不再是圍繞盈利增長，而是作為中國AI供應鏈的代表。該行阿里港股目標價由166元上調至179元；美股目標價則由170美元上調至184美元；重申「買入」評級。

對於阿里預計ARR將在今季突破100億元人民幣，並於年底前達到300億元人民幣。富瑞認為是個正向催化劑，並預期外部雲端收入將加速成長，維持「買入」評級，目標價179元。

相關文章：阿里AI戰略強攻MaaS 吳泳銘料今年相關年化經常收入破300億 客戶接受Token加價

富瑞：騰訊目標價795元

騰訊（700）昨日在業績電話會議上亦提到AI業務增長強勁，管理層表示，公司在AI相關服務的需求在持續增長，今年這方面的資本支出相比去年會有所增加，特別是在下半年。

富瑞指騰訊AI代理表現亮眼，維持「買入」評級，目標價795元。花旗則指，騰訊核心業務依然保持韌性，續看好騰訊AI戰略，維持買入評級，惟將目標價由783元輕微下調至763元。

騰訊最新升1.5%，報469.8元。

