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習特會今舉行 恒指高開448點 阿里飆7.7% 稱AI進商業化階段｜港股開市

股市
更新時間：09:25 2026-05-14 HKT
發佈時間：09:25 2026-05-14 HKT

美國總統特朗普昨晚抵達北京，今早將與國家主席習近平舉行雙邊會談。恒指今早升448點，開報26836點。科網股普遍上升，阿里巴巴（9988）大升7.7%，同系阿里健康（241）升4%。另外，百度（9888）升近7%；快手（1024）升4.8%；美團（3690）升近4%；騰訊（700）升2.5%。

阿里巴巴上季經調整淨利潤大跌99.7%，遠遜預期；不過阿里巴巴首席執行官吳泳銘在業績會議指出，其AI業務已跨越初期投入階段，正式進入商業化回報周期；預計其AI模型與應用服務的年化經常性收入（ARR），在今季將突破100億元人民幣，於今年底將突破300億元人民幣。至於騰訊（700），首季收入1964.6億元人民幣，按年增長9%，略低於市場預期；經調整淨利潤679.1億元，按年增長11%，勝於預期的676.2億元。騰訊指混元3.0 Token調用量激增10倍，資本開支加碼，下半年國產晶片將逐月到位。

相關文章：阿里AI戰略強攻MaaS 吳泳銘料今年相關年化經常收入破300億 客戶接受Token加價

新世界澄清11 SKIES未達協議

新世界（017）澄清11 SKIES「尚未與任何潛在投資者達成任何協議」與機管局合約修改仍在商討，股價低開1.6%。

北水動向方面，周三淨賣出港股67.71億港元。泡泡瑪特(9992)、英諾賽科(2577)分別獲淨買入4.72億港元、1,687萬港元；阿里巴巴(9988)、小米(1810)、長飛光纖光纜(6869)分別遭淨賣出14.26億港元、5.87億港元、5.81億港元。    

周三美股受晶片股強勢反彈帶動，標指及納指再創歷史新高，標指收市升43點或0.58%，報7444點；納指升314點或1.2%，報26402點；道指則下跌67點或0.14%，報49693點。反映中概股表現的金龍指數升3.89%，報7282點。

沃什獲確認成下任聯儲局主席

數據方面，美國4月PPI按年急升6%，升幅較3月顯著加快1.7個百分點，創逾3年最大增速，高於預期的4.9%，受到能源成本增加影響，商品及服務價格都升。

另外，沃什獲美國參議院以54票贊成、45票反對的結果，確認成為下一任聯儲局主席，接替自2018年以來一直擔任主席的鮑威爾。

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