Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指升幅大縮水 半日僅升90點 阿里升半成 騰訊美團升轉跌｜港股開市

股市
更新時間：12:25 2026-05-14 HKT
發佈時間：09:25 2026-05-14 HKT

市場今早觀望中美元首雙邊會談，恒指今早高開448點後，升幅逐步收窄至30點，半日升90點或0.34%，報26478點，成交1812.31億元。科指升16點或0.31%，報5109點。

科網股個別發展，阿里巴巴（9988）半日升5%；京東（9618）升2.49%；百度（9888）升2.83%。騰訊（700）及美團（3690）；均由升轉跌，分別0.08%及1.59%。

相關文章：觀望習特會 港股高開低走 專家指26800點有阻力 阿里AI「交到功課」

智譜（2513）回吐5.73%，MINIMAX（100）升幅收窄至1.16%。彭博引述滙豐報告指，兩間公司自由流通股數量極少，而隨著兩間公司的股份禁售期在7月屆滿，現時的稀缺性溢價或將逐漸消失。

相關文章：MiniMax及智譜自由流通股比例僅半成 禁售期7月屆滿「空軍」恐出動

---

0930：美國總統特朗普昨晚抵達北京，今早將與國家主席習近平舉行雙邊會談。恒指今早升448點，開報26836點。科網股普遍上升，阿里巴巴（9988）大升7.7%，同系阿里健康（241）升4%。另外，百度（9888）升近7%；快手（1024）升4.8%；美團（3690）升近4%；騰訊（700）升2.5%。

阿里巴巴上季經調整淨利潤大跌99.7%，遠遜預期；不過阿里巴巴首席執行官吳泳銘在業績會議指出，其AI業務已跨越初期投入階段，正式進入商業化回報周期；預計其AI模型與應用服務的年化經常性收入（ARR），在今季將突破100億元人民幣，於今年底將突破300億元人民幣。至於騰訊（700），首季收入1964.6億元人民幣，按年增長9%，略低於市場預期；經調整淨利潤679.1億元，按年增長11%，勝於預期的676.2億元。騰訊指混元3.0 Token調用量激增10倍，資本開支加碼，下半年國產晶片將逐月到位。

相關文章：阿里AI戰略強攻MaaS 吳泳銘料今年相關年化經常收入破300億 客戶接受Token加價

新世界澄清11 SKIES未達協議

新世界（017）澄清11 SKIES「尚未與任何潛在投資者達成任何協議」與機管局合約修改仍在商討，股價低開1.6%。

北水動向方面，周三淨賣出港股67.71億港元。泡泡瑪特(9992)、英諾賽科(2577)分別獲淨買入4.72億港元、1,687萬港元；阿里巴巴(9988)、小米(1810)、長飛光纖光纜(6869)分別遭淨賣出14.26億港元、5.87億港元、5.81億港元。    

周三美股受晶片股強勢反彈帶動，標指及納指再創歷史新高，標指收市升43點或0.58%，報7444點；納指升314點或1.2%，報26402點；道指則下跌67點或0.14%，報49693點。反映中概股表現的金龍指數升3.89%，報7282點。

沃什獲確認成下任聯儲局主席

數據方面，美國4月PPI按年急升6%，升幅較3月顯著加快1.7個百分點，創逾3年最大增速，高於預期的4.9%，受到能源成本增加影響，商品及服務價格都升。

另外，沃什獲美國參議院以54票贊成、45票反對的結果，確認成為下一任聯儲局主席，接替自2018年以來一直擔任主席的鮑威爾。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
特朗普訪華，北京人民大會堂外廣場舉行歡迎儀式。央視截圖
03:05
特朗普訪華︱兩國元首進行雙邊會談 習近平：「台獨」與台海和平水火不容︱不斷更新
大國外交
1小時前
的士落斜直剷行人路撞途人 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊。Facebook群組 車cam L（香港群組）影片截圖
01:30
牛頭角車禍｜的士落斜失控直剷行人路釀1死4傷 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊
突發
11小時前
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
突發
12小時前
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
影視圈
15小時前
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
影視圈
19小時前
世界盃︱逾半賽事清晨開波 太子酒吧街全數不直播 業界料生意暴跌八成
世界盃2026︱逾半賽事清晨開波 太子酒吧街全數不直播 業界料生意暴跌八成
社會
5小時前
牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳
01:38
牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳
突發
14小時前
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略
消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略
社會
2小時前
80後準新郎睇樓一年買康城新盤 搭科技股升勢湊首期 詹Sir千金Jessica傳承紅戰衣驗樓｜專家驗磚頭
80後準新郎睇樓一年買康城新盤 搭科技股升勢湊首期 詹Sir千金Jessica傳承紅戰衣驗樓｜專家驗磚頭
新盤速遞
6小時前