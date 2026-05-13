4月PPI超預期 美股三大指數表現分化 港股夜期造好 阿里巴巴抽升逾7％

美國4月PPI按年急升6%，升幅較3月顯著加快1.7個百分點，創逾3年最大增速，高於預期的4.9%，受到能源成本增加影響，商品及服務價格都升。

油價企100美元以上

道指開市報49563點，跌197點；標指報7398點，跌2點；納指報26136點，升48點或0.19%。

油價持續企100美元以上，報102.6美元，升0.41%。

標普500指數將迎「驚人」漲幅

財富管理平台Sanctuary Wealth的首席投資策略師瑪麗·安·巴特爾斯表示，標普500指數將在2030年進入長期熊市，這將標誌着一個長達20年的週期的開始，在此期間，股票回報率將接近於零。不過，巴特爾斯表示，她預計標普500指數在正式步入熊市之前，會先迎來一波「驚人」的漲幅，料到2030年，標普500指數有望漲至10000至13000點，這意味着標普500指數將從當前水平再上漲高達75%。

港股夜期造好 阿里巴巴抽升逾7％

另外，港股夜期造好，截至晚上約11時42分，5月期指夜市最新報26781點，升487點或1.85％，高水393暫錄得成交40266張。

個股方面，阿里巴巴美股（BABA）抽升逾7％，較港股股價高水6%，其首席執行官吳泳銘在業績會議指出，其AI業務已跨越初期投入階段，正式進入商業化回報周期， 提及目前正專注模型即服務（MaaS）戰略，預計其AI模型與應用服務的年化經常性收入（ARR），在今季將突破100億元（人民幣，下同），於今年底將突破300億元。

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騰訊（700）公布截至3月底止首季業績，收入1964.6億元，按年增長9%，略低於市場預期的1992.7億元；經調整淨利潤679.1億元，按年增長11%，勝於預期的676.2億元。騰訊ADR晚上升逾5％，較港股股價高水4%。

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美團ADR晚上亦見升逾1成，較港股股價高水5.6％。中概股持續拉升，納斯達克中國金龍指數升逾3％，最新報7239點，世紀互聯漲超25%，金山雲漲超18%，京東漲超7%，百度蔚來漲超6%，理想汽車漲超5%。