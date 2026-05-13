Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

4月PPI超預期 美股三大指數表現分化 專家指美股或將迎驚人漲幅

股市
更新時間：21:33 2026-05-13 HKT
發佈時間：21:33 2026-05-13 HKT

美國4月PPI按年急升6%，升幅較3月顯著加快1.7個百分點，創逾3年最大增速，高於預期的4.9%，受到能源成本增加影響，商品及服務價格都升。

油價企100美元以上

道指報49563點，跌197點；標指報7398點，跌2點；納指報26136點，升48點或0.19%。

油價持續企100美元以上，報102.6美元，升0.41%。

標普500指數將迎「驚人」漲幅

財富管理平台Sanctuary Wealth的首席投資策略師瑪麗·安·巴特爾斯表示，標普500指數將在2030年進入長期熊市，這將標誌着一個長達20年的週期的開始，在此期間，股票回報率將接近於零。不過，巴特爾斯表示，她預計標普500指數在正式步入熊市之前，會先迎來一波「驚人」的漲幅，料到2030年，標普500指數有望漲至10000至13000點，這意味着標普500指數將從當前水平再上漲高達75%。


 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳
01:38
牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳
突發
57分鐘前
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
影視圈
6小時前
牛頭角的士剷上行人路釀5傷 兩女途人捱撞一死一昏迷
01:38
牛頭角的士剷行人路 兩女途人捱撞1死1昏迷 7旬司機及兩乘客同送院
突發
7小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
2026-05-12 08:00 HKT
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
影視圈
5小時前
美國總統特朗普抵達北京開始訪華。
01:03
特朗普訪華︱團隊抵達下榻酒店 逾百人圍觀車隊駛過︱持續更新
大國外交
7分鐘前
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
商業創科
12小時前
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
太子花墟超羣餅店5.17結業！屹立近60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
超羣餅店太子花墟店結業！屹立60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
飲食
11小時前
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
影視圈
1小時前