4月PPI超預期 美股三大指數表現分化 專家指美股或將迎驚人漲幅

美國4月PPI按年急升6%，升幅較3月顯著加快1.7個百分點，創逾3年最大增速，高於預期的4.9%，受到能源成本增加影響，商品及服務價格都升。

油價企100美元以上

道指報49563點，跌197點；標指報7398點，跌2點；納指報26136點，升48點或0.19%。

油價持續企100美元以上，報102.6美元，升0.41%。

標普500指數將迎「驚人」漲幅

財富管理平台Sanctuary Wealth的首席投資策略師瑪麗·安·巴特爾斯表示，標普500指數將在2030年進入長期熊市，這將標誌着一個長達20年的週期的開始，在此期間，股票回報率將接近於零。不過，巴特爾斯表示，她預計標普500指數在正式步入熊市之前，會先迎來一波「驚人」的漲幅，料到2030年，標普500指數有望漲至10000至13000點，這意味着標普500指數將從當前水平再上漲高達75%。



