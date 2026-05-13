阿里巴巴上季經調整淨利潤大跌99.7% 遠遜預期 稱AI投入邁入商業化回報周期

阿里巴巴（9988）3月底止季經調整淨利潤8600萬元（人民幣，下同），按年大跌99.7%，遠遜預期；期內收入2433.8億元，按年增長3%符預期，如撇除高鑫零售和銀泰的已處置業務收入則升11%，主要由淘天客戶管理收入及雲業務收入增長帶動。

全年度經調整少賺62%

阿里巴巴全個財年的經調整淨利潤為606.6億元，按年下降62%；年度收入1.024萬億元，增長3%，不考慮已處置業務收入按年增長則為11%。

雲外部商業收入增速40% AI收入佔比30%

阿里巴巴首席執行官吳泳銘表示，阿里全棧AI技術投入已正式跨越初期培育階段，進入正向的規模商業化回報周期，季內阿里在模型、雲基礎設施和應用各層實現加速突破，包括雲外部商業化收入增速提升至40%，AI相關收入佔比達30%。

他指出，在AI模型層面，千問大模型在推理、編程等方面展現領先地位，同時該集團推出視頻生成模型和世界模型，以豐富多模態模型矩陣；於AI應用層面，因看到智能體AI的巨大潛力，遂推出了覆蓋辦公編程等場景的多個企業級智能體，個人用戶的「千問」應用程式（App）全面接通電商服務能力，進一步深化AI應用與大消費生態的協同。

阿里巴巴首席財務官徐宏表示，其戰略投入持續轉化為業務增長，雲智能集團收入增長持續加速，AI相關產品收入連續11個季度實現三位數增長；中國電商的客戶管理收入在同口徑的季度增長8%，即時零售單位經濟效益（UE）和筆單價穩步提升。他稱，對未來業務充滿信心，將持續投入「AI+雲」以強化其戰略優勢。