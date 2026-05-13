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長和電訊業務CKHGT首季收益增15% 英國VodafoneThree出售倒數 收入按季受壓

股市
更新時間：17:05 2026-05-13 HKT
發佈時間：17:05 2026-05-13 HKT

長和（001）電訊業務集團CK Hutchison Group Telecom（CKHGT）公布，首季收益28.99億歐羅，按年升15%，毛利錄20.56億歐羅，增11%。

出售VodafoneThree現金所得 供潛在收購

CKHGT指出，英國業務的VodafoneThree 49%早前宣布出售權益，預計今年下半年完成，惟須受一些條件所限，預計出售收益約4億英鎊，並錄得43億英鎊的龐大現金所得。該集團指，出售事項將加強CKHGT的流動資金及財務狀況，以及提供資源供業務擴展、潛在投資或收購。

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英國業務專注高價值客戶

按地區劃分，英國業務上季收益9.8億英鎊，按季下跌5%，毛利為6.46億英鎊，跌2%。CKHGT指，英國VodafoneThree收益與毛利按季下跌，惟因被消費者及批發業務有所增長而部分抵銷，而該公司專注高價值客戶，以帶動淨ARPU（每戶平均收入）及淨AMPU（每戶平均毛利）均按季增長1%。

意大利業務轉型影響收入

意大利業務收益9億歐羅，毛利7億歐羅，同樣按季下跌6%，主要由於自今年起轉型為全面綜合能源供應商，並在新模式下逐步擴展業務，而季度變動亦反映季節性因素。CKHGT指，客戶服務毛利淨額因較高的AMPU淨額，而按年有所改善；至於合約客戶流失率改善，反映公司專注於保留客戶的策略。

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