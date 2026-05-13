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騰訊上季經調整多賺11%符預期 指AI智能體初見成效 自家「小龍蝦」中國使用最廣

股市
更新時間：16:43 2026-05-13 HKT
發佈時間：16:43 2026-05-13 HKT

騰訊（700）公布截至3月底止首季業績，收入1964.6億元（人民幣，下同），按年增長9%，略低於市場預期的1992.7億元；經調整淨利潤679.1億元，按年增長11%，勝於預期的676.2億元。

本土遊戲流水增逾10% 廣告收入升20%

期內，增值服務收入961億元，按年升4%。本土市場遊戲收入454億元，升6%，惟流水增速達十幾個百分點，受《王者榮耀》、《和平精英》及《三角洲行動》等推動；國際市場遊戲收入188億元，升13%。社交網絡收入319億元，微跌2%。

營銷服務收入382億元，按年大增20%，主要受AI驅動廣告推薦模型升級及微信生態閉環能力帶動。期內，騰訊營銷AIM+智能投放產品矩陣已覆蓋廣告主營銷服務投放金額約30%，並於小遊戲、短劇及微信小店廣告主中廣泛應用，互聯網服務、電商及遊戲行業投放增長顯著。

金融科技及企業服務收入599億元，升9%，其中企業服務收入升20%，受惠AI相關需求及雲服務增長。

資本開支按季大增63%

騰訊首季AI投入為主的資本開支319.4億元，較去年同期的274.8億元增長16.2%，按季則大增63%。

微信月活14.3億 WorkBuddy成中國最廣AI智能體

經營數據方面，微信及WeChat合併月活躍賬戶14.3億，按年增2%；QQ移動月活5.2億，跌3%；收費增值服務訂閱會員2.66億，微跌0.7%。

騰訊表示，重組後的AI研發團隊搭建了Hy3 preview模型，自4月28日起在OpenRouter的token消耗量排行榜穩居前列。公司效率AI智能體解決方案初見成效，旗下WorkBuddy（暱稱「小龍蝦」）已成為中國使用最廣泛的效率AI智能體服務。此外，視頻號總用戶使用時長按年增逾20%，微信小店交易額維持快速增長。

首季回購1265萬股 涉資76億港元

騰訊同時披露，今年首季在聯交所合共回購1265萬股股份，總代價約76億港元。

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