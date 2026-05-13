AI大模型股午後飆升 智譜曾漲逾26% 券商料Agent商業化勢不可擋

AI大模型相關股午後飆升，其中智譜（2513）曾升近26%至1,059元；MINIMAX（100）曾升逾13%至785元；迅策（3317）亦曾升逾17%至269.2元。消息面上，招商證券國際發報告指，中國大模型行業Agent商業化飛輪勢不可擋，首次覆蓋智譜與MiniMax，給予「增持」評級。

智譜目標價為1282元

其中，該行看好智譜以追求模型智能上界為核心，在編程能力持續深化技術壁壘和商業化閉環，持續提升模型定價權。預計2025至2028收入年複合增速為172%，經調整淨虧損率從2025年的-439%大幅收窄至2028年的-14%。基於SOTP估值，目標價為1,282港元。

MiniMax宜關注M3模型叠代

MiniMax方面，該行看好其全模態自研×極致成本效率為核心的市場定位，後續關注M3模型重磅叠代。預計2025至2028收入年複合增速為193%，經調整淨虧損率從2025年的-317%大幅收窄至2028年的-12%，基於SOTP估值，目標價為982港元。

中國日均Token消耗量大增

該行又提到，中國日均Token消耗量從2024年初1,000億飆升至3月140萬億，兩年內增長逾千倍，核心驅動力來自Agent持續推進帶來的調用量暴增，預計全球大模型市場規模從2024年107億美元增長至2029年2,065億美元，年複合增長率80.7%；中國AI市場2030年預計達9,930億人民幣，2024至2030年年複合增長率35.5%，企業級大模型市場年複合增速達64%。

大模型ARR具備極強爆發力

另一方面，中信建投報告亦指，隨着模型參數量持續擴大、性能不斷提升、ARR（年度經常性收入）飆漲，以及大模型公司陸續IPO，預計大模型決賽圈名單基本出爐。該行認為，大模型ARR具備極強的爆發力和巨大的成長空間，並很可能在2026年看到ARR達到2,000億美元左右的大模型公司。

