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謝峰稱中國已成全球AI專利最大擁有國 智譜及MINIMAX股價爆升 券商料Agent商業化勢不可擋

股市
更新時間：17:25 2026-05-13 HKT
發佈時間：15:05 2026-05-13 HKT

中國駐美國大使謝鋒接受外媒訪問時表示，中國已成為全球人工智能專利最大擁有國、全球智慧轉型的重要引擎。AI大模型相關股午後飆升，其中智譜（2513）收市大升近37%至1,150元；MINIMAX（100）升逾18%至818元；迅策（3317）亦升近24%至283.2元。此外，招商證券國際發報告指，中國大模型行業Agent商業化飛輪勢不可擋，首次覆蓋智譜與MiniMax，給予「增持」評級。

謝鋒提到，人工智能引領新一輪科技革命和產業變革，正深入改變人類生產生活方式，同時也帶來前所未有的風險挑戰，繼Seedance2.0視訊生成模型「全球刷屏」、MiniMax全模態大模型「全面覆蓋」之後，DeepSeek-V4再次實現「全能進化」，中國「十五五」時期人工智能將賦能千行百業，惠及千家萬戶。他又指，中國主張人工智慧普惠向善發展，反對人工智慧成為個別國家、少數富人的遊戲。 

智譜目標價為1282元

另一方面，招商證券國際發報告看好智譜，指其以追求模型智能上界為核心，在編程能力持續深化技術壁壘和商業化閉環，持續提升模型定價權。預計2025至2028收入年複合增速為172%，經調整淨虧損率從2025年的-439%大幅收窄至2028年的-14%。基於SOTP估值，目標價為1,282港元。

MiniMax宜關注M3模型叠代

該行亦看好MiniMax，稱其全模態自研×極致成本效率為核心的市場定位，後續關注M3模型重磅叠代。預計2025至2028收入年複合增速為193%，經調整淨虧損率從2025年的-317%大幅收窄至2028年的-12%，基於SOTP估值，目標價為982港元。

中國日均Token消耗量大增

該行又提到，中國日均Token消耗量從2024年初1,000億飆升至3月140萬億，兩年內增長逾千倍，核心驅動力來自Agent持續推進帶來的調用量暴增，預計全球大模型市場規模從2024年107億美元增長至2029年2,065億美元，年複合增長率80.7%；中國AI市場2030年預計達9,930億人民幣，2024至2030年年複合增長率35.5%，企業級大模型市場年複合增速達64%。

大模型ARR具備極強爆發力

另一方面，中信建投報告亦指，隨着模型參數量持續擴大、性能不斷提升、ARR（年度經常性收入）飆漲，以及大模型公司陸續IPO，預計大模型決賽圈名單基本出爐。該行認為，大模型ARR具備極強的爆發力和巨大的成長空間，並很可能在2026年看到ARR達到2,000億美元左右的大模型公司。
 

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