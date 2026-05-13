恒指半日升69點 美團升近半成 京東系績後向上 存儲股續有炒作｜港股開市

1215：恒指今早高開22點後，一度「倒跌」127點，但11點過後持續反彈，截至中午報26417點，升69點或0.26%，半日成交1,402億元；科指中午報5096點，升26點或0.52%。

重磅藍籌股中，美團（3690）半日大升逾4.7%，連同滙豐（005）升1.5%及騰訊（700）升1.4%，為貢獻恒指升幅最多股份。相反，晶片股及汽車股弱勢，中芯（981）半日跌2.5%，吉利（178）及比亞迪（1211）亦分別跌5.1%及1.9%。

京東前景獲大行看好

單計股價變幅，京東系績後3隻股份升幅冠絕藍籌，其中京東（9618）半日升逾7%；京東物流（2618）升6.5%；京東健康（6618）亦升6.2%。滙豐發報告指，京東今年首季純利勝預期，預計外賣業務虧損收窄將有助提升2026年盈利復甦的可見性，且京東零售利潤擴張帶動長期上升空間，維持「買入」評級，目標價上調至144元。

另一方面，三星電子與工會談判失敗，恐面臨一場大規模罷工，並可能對全球內存半導體市場造成額外壓力。在港上市的南方兩倍三星電子（7747）及南方兩倍海力士（7709）半日分別升逾2.75%及9%。其他存儲概念股方面，瀾起科技（6809）半日升6%；兆易創新（3986）則升1.9%。

不過，部份AI概念股出現回調，其中英矽智能（3696）半日跌逾7%；海致科技（2706）跌逾4.5%；群核（068）及五一視界（6651）亦跌逾3%。

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0930：美伊談判陷入僵局，據報伊朗通過巴基斯坦調解人向美方傳達5項先決條件，包括結束黎巴嫩在內各條戰線的戰爭、解除對伊朗制裁、解凍伊朗被凍結資金、賠償戰爭損失，以及承認伊朗對霍爾木茲海峽的主權。美國總統特朗普則表示不急於解決與伊衝突，並稱將在飛赴中國訪問的飛機上考慮終止戰事的紅線。他在啟程前又提到，預期訪華期間與中國國家主席習近平討論伊朗戰事，但在伊朗問題上美國「不需要中國幫忙」。

美通脹超預期 納指向下

另一方面，美國公佈4月CPI按年升3.8%，高於市場預期的3.7%，亦是自2023年以來增幅最大；按月升0.6%，符合預期。撇除能源及食品價格的核心CPI按年升2.8%，按月亦升0.4%，分別高於預期的2.7%和0.3%。美股三大指數周二個別發展，道指收市升56點或0.11%，報49760點；標指跌11點或0.16%，報7400點；AI相關股普遍回吐，納指跌185點或0.71%，報26088點。

港股方面，恒指今早高開22點，報26369點。科網股個別發展，今日將會公佈業績的阿里巴巴（9988）及騰訊（700），開市分別跌1%及跌0.3%；美團（3690）升0.6%；小米（1810）升0.2%，百度（9888）則跌1.8%。

京東系績後普遍向上

京東系多家上市公司昨日公布首季業績，京東（9618）第一季經調整純利73.8億元（人民幣，下同），按年下跌42%；收入3157億元，增長5%，均好過市場預期。京東開市股價升3.6%。京東健康（6618）首季收入194.7億元（人民幣，下同），按年增長17%，經調整利潤18.74億元，升6%；該股開市亦升3.4%至47元。

京東物流（2618）首季收入605.8億元，按年增29%，經調整利潤10.5億元，按年升40.1%；股價大升7%。京東工業（7618）首季收入56.6億元，增25.3%，經調整淨利2.3億元，升54.4%；股價則升4.2%。

劑泰科技國際發售超購逾32倍

新股方面，劑泰科技（7666）公開發售錄約6,909倍超額認購，一手中籤率0.14%，國際發售超購逾32倍，股價開市升173%，報28.68元；另一新股英派藥業（7630）公開發售錄約2,281倍超額認購，一手中籤率1.5%。國際發售超購逾23倍，股價開市升76%至35.5元。

北水動向方面，昨日淨買入港股7.9億元，瀾起科技（6809）、滴普科技（1384）及阿里巴巴（9988）分別獲淨買入1.9億元、6,806萬元及3,358萬元；而華虹半導體（1347）、騰訊（700）、快手（1024）分別遭淨賣出6.6億元、5.09億元及4.82億元。



